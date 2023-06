Vi skal bygge Fredrikstad medisinske senter i Borge

Det gir oss også økonomiske muskler til å sikre sykehjem til de sykeste blant oss.

Fredrikstad Arbeiderparti har i godt samarbeid med samarbeidspartiene bygget Østsiden sykehjem og Helseparken Onsøyheimen. Dette er moderne sykehjem med tjenester som sikrer de sykeste blant oss en oppfølging med kvalitet.

Nå skal vi bygge Fredrikstad medisinske senter på samme tomt som Fredrikstad korttidssenter tidligere lå i Borge. En stemme til Arbeiderpartiet den 11. september er en garanti for en trygg alderdom uavhengig av hvilken helsesituasjon du befinner deg i.

For Fredrikstad Arbeiderparti er det viktig å sikre mangfoldet av tjenester. Vi styrer med tanke på at innbyggerne har ulike behov, og det er vårt ansvar å sørge for at vi har evnen til å gjennomføre tiltak av kvalitet i alle ledd av tjenestene vi gir.

Jeg har vært med på å åpne både Østsiden og Onsøyheimen sykehjem, og jeg håper du stemmer Fredrikstad Arbeiderparti. Da kan vi sammen åpne Fredrikstad medisinske senter. Er du med? Stem Fredrikstad Arbeiderparti 11. september!

