Nytenkende og verdig eldreomsorg i Fredrikstad

I mange år har vi hørt om eldrebølgen som er på vei. Samtidig som veldig mange eldre er friske og enten er, eller ønsker å være, ressurser i lokalsamfunnet her i Fredrikstad, er beboere på sykehjem i dag både eldre og sykere enn de var for bare få år siden. Dette skyldes at andelen eldre i befolkningen har økt så mye at det vil være en mindre andel som får plass på sykehjem. Dette fører til at en større del av den aldrende befolkningen blir boende i hjemmet lenger.

Trond Svandal, førstekandidat Fredrikstad Venstre. Tonje Nygård, listekandidat Fredrikstad Venstre og nestleder Viken Venstrekvinnelag (Heidi Oskarsen / Fredrikstad Venstre)

Nytenkning i eldreomsorgen er derfor avgjørende for å imøtekomme de økende behovene til en aldrende befolkning. Det er viktig å tenke utenfor boksen og finne nye innovative løsninger for å gi eldre mennesker den nødvendige omsorgen og støtten de fortjener.

Velferdsteknologi kan spille en viktig rolle i dette, men er ikke for alle. Samspillet mellom frivillighet, sosiale entreprenører og næringslivet for å komme opp med nye og gode alternativ er viktig.

For at syke eldre skal kunne bo lenger hjemme, vil det være nødvendig å redusere belastningen på de pårørende.

Vi må også tenke på hvordan eldre mennesker kan integreres i samfunnet slik at de kan opprettholde en følelse av tilhørighet og verdighet. Dette kan oppnås gjennom sosiale aktiviteter og arrangementer som involverer eldre mennesker, samt å tilby tilpassede boformer som gir en følelse av selvstendighet og frihet.

At man som eldre skal få den støtten man trenger for å leve et verdig og meningsfullt liv er en viktig sak for Venstre. Dette inkluderer tilgang til helsetjenester, hjemmebasert omsorg og institusjonsplasser.

For at syke eldre skal kunne bo lenger hjemme, vil det være nødvendig å redusere belastningen på de pårørende. Vi må gjøre flere korttidsplasser på sykehjem tilgjengelig for å sikre nødvendig avlastning og oppfølging, og kommunene må ta ansvar for å styrke pårørende slik at de har nødvendig kunnskap og ressurser til å stå i krevende omsorgsoppgaver over lengre tid.

Venstre ønsker at eldrebølgen blir en politisk prioritet både i Fredrikstad og nasjonalt nivå. Vi må se og ta i bruk mulighetene som ligger i en aldrende befolkning, og se eldre både som en ressurs og aktive bidragsytrere i lokalsamfunnet, og gi eldre frihet og muligheter til å ha en god alderdom.

Vi trenger politiske løsninger som kan sikre at eldreomsorgen er bærekraftig og av høy kvalitet, samtidig som den er tilgjengelig for alle som trenger det.

Venstre vil:

- Legge til rette for tilpassede boformer for eldre med ulikt behov

- Øke finansiering av eldreomsorgen og mer og bedre samhandling med pårørende

- Sette inn tiltak for å rekruttere og beholde utdannet personell

- Aktivt støtte sosiale entreprenører og bedrifter som vil utvikle løsninger i eldreomsorgen

- Ha økt fokus på forebyggende tiltak for å sikre at eldre kan leve et aktivt og inkluderende liv

