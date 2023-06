Frp på Hvaler sprer usannheter

I den siste tiden har vi på Hvaler fått pamfletter fra Frp i postkassene våre hvor Frp spiller rollen som folkeopplysere. Skal de ta på seg denne den rollen, må det i det minste være sant det som er skrevet.

Lørdag 17. juni fant jeg en slik i min postkasse. Den første setningen til Frp forteller oss at Hvaler har et overforbruk på 20 prosent. Ingressen avsluttes med «Hvor har det blitt av budsjettdisiplinen?».

For det første er ordet «overforbruk» feil ordvalg, og det er ingen informasjon om regnestykket som viser 20 prosent. 20 prosent av hva da?

Det kan videre, ifølge Frp, se ut som om enhetene i Hvaler kommune har slett budsjettdisiplin. Det stemmer ikke.

Vi har gjort mange og store investeringer over flere år som det har vært bred, politisk enighet om.

Alle enhetene i Hvaler kommune viser god budsjettdisiplin. Merforbruk relatert til årets budsjett skyldes utenforliggende årsaker. I grove trekk er renteøkningen, høyere strømpriser og kostnader på varer, samt en høyere lønnsglidning enn forutsatt, hovedårsaker til at det ser ut som om vi styrer mot et underskudd for inneværende år.

Vi har høy gjeld i Hvaler kommune. Det er riktig, og den største delen av denne gjelden ble tatt opp mens Frp hadde ordføreren, altså før de rødgrønne tok over.

Vi har gjort mange og store investeringer over flere år som det har vært bred, politisk enighet om. Vi har bygd Østerhaug, ny felles barne- og ungdomsskole og fortsatt å bygge ut vann og avløp (VA) for å nevne noe.

Det gjør at vi nå kan gå fremtiden lysere i møte, med bygg som vil være vedlikeholdsfrie i mange år, og forholdsvis nye rør som vil kunne ligge i bakken lenge ennå. Det tror jeg vi alle kan være glade for, men vi må over den kneika som kommer nå i -23 og -24 først.

Videre skriver Frp at Hvaler kommune har tilbakeholdt 15 millioner kroner som ikke har blitt utfakturert i 2023. Det er, mildt sagt, en merkelig måte å framstille saken på.

Grunnet et fond som Hvaler kommune hadde bygd seg opp innenfor vann og avløp, fordi det var mange påkoblinger i en periode, har vann- og kloakkavgiftene i Hvaler i flere år ligget under det som har vært reell selvkost. Det har altså vært til glede for innbyggerne. Men alt tar slutt, selv kommunale fond, og dessuten er det ikke så mange påkoblinger lenger. Flere av inntektene må dermed over på forbruk for at vi skal få dekket utgiftene til enheten.

I løpet av 2022 endte vi med at avgiftene ikke dekket kostnadene innenfor vann og avløp, vi manglet cirka 15 millioner. Ved budsjettforhandlingene i desember 2022 var det bred politisk enighet om at vi ønsket å skjerme innbyggerne våre fra å belaste 15 millioner i tillegg til reelle kostnader innenfor det samme året, så vi satte ikke opp avgiftene på VA så mye som Frp mener i sitt skriv burde vært riktig.

Det var altså ikke «kommunen», som Frp beskriver på en lite gunstig måte, som holdt tilbake noe som helst. Det var et politisk vedtak som det var bred enighet om, gjort for å skjerme innbyggerne.

