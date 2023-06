Helene Saloua Apenes Matri (Ap). (Tomm Pentz Pedersen)

Jeg er politisk leder for en svært spennende seksjon: helse- og velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune. Denne seksjonen består av en av de mest dynamiske områdene i samfunnet vårt. Det er et fagfelt hvor innsikt og kunnskap stadig utvides. Hvor mulighetene for behandling og lindring av sykdom hele tiden utvikles. Her gis det livsviktige tjenester, her gis det håp og det er gjennom nivået på velferdstjenestene vi viser hvilket samfunn vi er.

I Fredrikstad kommune bruker vi 2,7 milliarder på helsetjenester til innbyggerne hvert år. Det gis gode tjenester. Vi har fått nasjonale anerkjennelser på at vi gjør nettopp det. For meg som leder er det viktig å forstå at vi lever i en hårfin balanse mellom god økonomisk styring, samt å ta ansvar for kvalitet i tjenestene, med stor respekt for at dette er hverdagen til de som mottar tjenestene og at det er arbeidsplassen til mangfoldige ansatte.

Det er helt tydelig en sammenheng mellom pengebruken og behovet for økte tjenester og mer avanserte tjenester.

Jeg heier hver eneste dag på jobben som blir utført i alle ledd i helse og velferd i Fredrikstad kommune. Takk til hver og en av dere for hva dere utgjør av kunnskap.

Til tider (og spesielt i valgkampen), opplever jeg at det forsøkes å skapes et inntrykk at vi bruker for mye penger, at vi ikke har kontroll. Jeg vil på det sterkeste fraråde å skape et inntrykk av at det sløses med ressursene i helse og velferd. Det er helt tydelig en sammenheng mellom pengebruken og behovet for økte tjenester og mer avanserte tjenester.

Felleskapet er avhengig av at vi finner de løsningene som gjør at vi har økonomi til å gi alle med behov for tjenester en tjeneste med god kvalitet. Som politiker er det mitt ansvar å se alle og sikre helheten – ikke se ting stykkevis og delt.

Økt behov for tjenester, økt antall eldre og en økning av mennesker med omfattede og sammensatt behov for helsetjenester er ikke kun en utfordring vi ser kommunalt, men det er nasjonalt – og internasjonalt. Dette er tiden vi lever i, og vi politikere må i større og mer omfattende grad se på strukturelle løsninger som kan gi langsiktige gode løsninger. Det handler kanskje mer om hvordan vi gir tjenesten, enn om behovet for å kutte i tjenestene våre og/eller øke budsjettene.

Det betyr også i stor grad å gi barn og unge en arena for fritid, som igjen gir mulighet for et liv med mulighet til å holde seg frisk. Fordi det forebyggende arbeidet med fokus på folkehelse vil gi helsegevinst.

Dette tok seksjonen helse og velferd på høyeste alvor da de gjennom #bærekraft25, og andre strukturelle analyser gikk grundig til verks for å se på hvordan vi kan bevare velferdskommunen nå og i fremtiden. Det arbeidet er en godt organisert organisasjonsgjennomgang. Det er krevende for organisasjonen i sin helhet, lederne, ansatte og til tider også for de som mottar tjenestene. Det skal vi ha stor respekt for og det krever samhandling, dialog og mye informasjon.

Tertialrapporten som lagt frem til politiske behandling i helse- og velferdsutvalget 31. mai i år viser at vi ikke har en negativ årsprognose. Vi kan vise til at vi samlet sett styrer mot en måloppnåelse på 75 prosent, og vi har «kun» et avvik fra budsjett på 0, 6 prosent. Det er fantastisk arbeid, og vi skal ikke glemme hvilken formidabel innsats det ligger bak å endre en slik kurs. Jeg er stolt.

Samtidig følger utvalget og jeg som leder tett med på den krevende situasjonen mange ansatte opplever å stå i knyttet til endringsarbeid, samt viktige tilbakemeldinger fra tjenestemottakere og deres pårørende. Hyppig og nær dialog med ansattrepresentanter er helt avgjørende. Vi skal alltid bli bedre og vi skal selvfølgelig lære av feil. Det gjør vi hver dag hele tiden. Vi justerer og endrer kurs der det er nødvendig.

