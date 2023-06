Ned med politikerlønna

De siste tre årene har jeg i frikjøpet som politiker gått opp 65.000 kroner, mens jeg i jobben min i kommunen har hatt en lønnsøkning i tilsvarende periode på 25.000.

For tre år siden tjente jeg omtrent like under dobbelt så mye på å være folkevalgt som å være ansatt i kommunen, nå er det godt over dobbelt så «lukrativt» å drive med politikk som å jobbe i helsetjenestene.

Rødt har sagt det før, og sier det igjen: Det er på tide at politikerne kommer seg ned på jorda.

Vi må få ned forskjellene i samfunnet, og må starte med oss selv.

I bystyret neste uke skal vi behandle høring til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder. Der foreslår administrasjonen at godtgjøringen i Fredrikstad skal følge Stortinget. Rødt er sterkt mot dette og mener godtgjøringen heller bør følge grunnbeløpet i folketrygden, slik som pensjon, uføretrygd og andre offentlige ytelser gjør.

Mange folk som har lite fra før av – som lavtlønte, folk uten arbeid og pensjonister – opplever sjeldent raushet i møte med arbeidsgiver, staten og Nav. Et skritt på veien for å bedre forstå vanlige lønnstakere, og de som er avhengig av offentlige ytelser, er å sette lønnsnivået til politikerne til et nivå som bedre speiler befolkningen.

Politikere er i en særstilling når de i realiteten bestemmer sin egen lønn, det er få andre forunt.

[ FAU-leder: Nylende skole er ikke bare en skole. Det er hjertet i bygda vår ]

Allerede i 2019 fremmet Rødt forslag om å fryse politikerlønningene i kommunen. Det fikk bare Rødt og Bymiljølista sine stemmer. Mange av de som tok ordet mot Rødt den gang, pekte på prinsippet i Fredrikstad der det sittende bystyret vedtar prinsippene for godtgjørelser som skal gjelde for bystyret som kommer etter dem.

Nå er tiden inne for å vedta politikerlønningene for det neste bystyret, og vi håper de andre partiene vil følge oss når vi foreslår å redusere lønningene til rett under det nivået som var før denne valgperioden.

I forslaget vi fremmer reduserer vi lønn i 100 prosent stilling til ordfører til åtte ganger grunnbeløpet i folketrygden (cirka 950.000 kroner), varaordfører til sju ganger grunnbeløpet (cirka 830.000) og andre frikjøpte politikere til seks ganger grunnbeløpet (cirka 710.000).

Vi må få ned forskjellene i samfunnet, og må starte med oss selv. De folkevalgte skal ikke rykke fra folket de er valgt av.

[ Tor Stabbetorp: Nei til «ny» fylkesvei 109 ]

[ Jorulf Elias Laabak (H): Fredrikstad trenger ny kaptein ]