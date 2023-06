Fredrikstad Sosialdemokratiske forum: Vi vil bidra til at flere «vanlige folk» engasjerer seg

Undertegnede tar nå et initiativ ut fra et ønske om å skape økt engasjement om arbeiderbevegelsens verdier og ideologi.

Dette gjør vi ved å etablere en folkelig forankret organisasjon som skal være en arena for debatt: Ressursgruppa Fredrikstad Sosialdemokratiske forum.

Vi vil løfte ideologien og samtidig bidra til at flere «vanlige folk» engasjerer seg. Arbeiderpartiet har historisk sett alltid vært bygd nedenfra. Arbeidet med å bygge organisasjon må prioriteres og vi tror det må tenkes nytt.

Vi oppfatter at dette er en av erfaringene fra persondebatten i forkant av partiets landsmøte. Organisasjon og politikk er to sider av samme sak.

Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene – også når de i ledende posisjoner utfordres. Slik skaper vi utvikling, slik kan organisasjoner og samfunnet bevege seg framover.

Da må vi ha en kultur som stimulerer til åpenhet og dynamikk i prosessene.

Vi kan ikke sitte og se på at velferdssamfunnet ikke strekker til.

Vi har ikke svarene, men ønsker å reise debatten: Er vi gode nok på å nå ut slik at vi forstår de utfordringer folk har? Klarer vi å fange opp de utfordringer som for eksempel «de nye fattige» og ungdommen har? Eller er avstanden fra topp og ned til grasrota for stor?

Einar Gerhardsen sa: «Ingen skal få kake før alle har fått brød». I dagens politiske språk betyr det utjevning. Vi kan ikke sitte og se på at velferdssamfunnet ikke strekker til.

Fredrikstad Sosialdemokratiske forum (FSF) vil styrke lokaldemokratiet og skape en sterkere forbindelse mellom grasrot og der politikk utformes. Vi vil komme tilbake med tiltak og arenaer for å ivareta våre intensjoner.

Til grunn for forumet ligger Aps program nasjonalt og lokalt. Oppsummert ønsker vi:

Å styrke Fredrikstad Arbeiderpartis stilling og sikre gjenvalg ved 2023-valget.

Økt ideologisk og verdimessig engasjement i Fredrikstad AP.

Bidra til å styrke organisasjon blant annet ved å revitalisere driften.

Bidra til bedre kontakt med grasrota og folk som bor i Fredrikstad, ikke minst lokalsamfunn og arbeidsplasser.

Bidra til at folks grunnverdier og hverdags-utfordringer blir praktisk politikk.

Sørge for at arbeidsplasser er en sentral arena for samtaler og engasjement.

Stimulere til drøfting og ettertanke blant annet gjennom studiesirkler, seminarer og møter.

[ MDG-topper: Hvorfor har vi en virkelighetsopplevelse om at styringa står mellom Ap eller Høyre? ]

Vi understreker at dette initiativet tas i forståelse med Fredrikstad Arbeiderparti. Vi vil skape et supplement i organisasjonsarbeidet og fremme den ideologiske samtalen. Sammen skal vi sørge for at ikke arbeidsplasser legges ned og velferden svekkes.

Det er nedsatt følgende arbeidsgruppe i Fredrikstad Sosialdemokratiske Forum: Lloyd Forbes (leder), Jens O Simensen (sekretær), øvrige medlemmer: Tore Leif Gundersen, Anne Marit Godal (nestleder Fredrikstad Ap), Vidar Schei (leder LO i Fredrikstad), Sigmund Karlsen, Jacob Fineide (leder AUF i Fredrikstad), Leif Johannessen og Grethe Berntsen.

[ Skal dele ut 13,5 millioner: Oppfordrer spesielt velforeningene å søke ]

[ – Vi krysser fingrene for at det ikke blir som i 2018, sier bonde Henrik Valle ]