Nei til «ny» fylkesvei 109

Våre lokale folkevalgte må si nei til forslaget til reguleringsplan for fylkesvei 109 Rolvsøyveien.

Forslaget med kun et ekstra felt for buss, løser ikke køproblemene på strekningen fra Råbekken til Rolvsøysund.

På Rolvsøy har vi ventet i en generasjon på en 4-felts Rolvsøyvei. Vi vil ikke ha den kvasiløsningen som nå er foreslått. Vi er villige til å vente ytterligere noen år, inntil vi har råd til å bygge en varig løsning, og som også inkluderer ny bru Omberg-Torp.

Protestene mot planforslaget har vært massive, men planleggerne i Viken gjør kun kosmetiske endringer i planforslaget. Nå er det opp til politikerne å vise at de tar hensyn til protestene.

De eneste som er fornøyde er det lille mindretallet som foretrekker å bruke sykkel som framkomstmiddel. Selv om prosjektet måtte nedskaleres på grunn av de økonomiske rammene, er det ikke spart på noen ting når det gjelder syklistene.

Det er veldig spesielt å planlegge et så dyrt sykkelanlegg uten at behovet er dokumentert. Hvor mange tror dere kommer til å sykle mellom Fredrikstad og Sarpsborg om for eksempel 10 år? Det er bra å legge til rette for sykling, særlig for folkehelsens skyld. Hvis vi regner på kostnader for sykkelveien og fordeler det på hver sykkeltur, så er sykkel den dyreste reisemåten!

Mange politikere slår oppgitt ut med armene og sier at vi ikke kan snu nå. Det betyr ytterligere utsettelse av «Bypakka». Jeg mener det er verre å bygge en løsning som ikke forbedrer framkommeligheten for næringsliv og personbiler.

Dessuten ber jeg politikerne tenke litt helhetlig om bompenger: Er det riktig å innføre ytterligere levekostnader nå som mange fra før sliter med økte strømpriser, matpriser, renter og så videre?

Et nei til forslaget til reguleringsplan for fylkesvei 109 må bety en oppstart av et planarbeid med bru og vei som et felles prosjekt. Standarden på fylkesvei 109 syd for Råbekken må være førende for veien videre nordover.

En «timeout» nå vil også brukes til en kritisk vurdering av om Bypakke Nedre Glomma virkelig er så fordelaktig for Nedre Glomma som staten vil ha det til. Staten slipper billig unna ved at bompenger og lokale andeler brukes på statlige veier. Simo-Ørebekk er statens ansvar, og burde vært finansiert uten bompenger.

Kråkerøyprosjektet var også et statlig prosjekt da det ble vedtatt. Og staten tviholder på at Sarpebrua og ny Glomma-bru skal være fylkeskommunale, selv om kriteriene for vegansvar tilsier at disse burde være riksveier.

Vi bør heller ikke glemme at staten vrei seg unna ansvaret for de dårlige bruene til Hvaler, ved å overlate disse i mangelfull stand til fylkeskommunen. Staten har for stor påvirkning i styringa av Bypakke Nedre Glomma, og våre lokale representanter er for beskjedne.

Det er også på tide med en kritisk gjennomgang av 0-vekstmålet. Målet ble innført for å få ned CO₂-utslipp fra personbilene, som for 20 år siden sto for 20–25 % av landets totale CO₂-utslipp. I dag er andelen redusert til cirka 17 %, og reduseres stadig etter hvert som andelen elbiler øker.

Om 10–20 år er hovedbegrunnelsen for 0-vekstmålet borte. Nye veier vi bygger i dag bør ha kapasitet som holder i 50–100 år.

Når vi først skal bruker penger på ny Rolvsøyvei, må denne ha 4 felt. Ellers vil det tvinge seg fram en utvidelse om noen år.

Jeg håper politikerne husker tabben med Eidet-tunnelen. Nå er dere iallfall advart!

