Fredrikstad trenger ny kaptein

Kapteinen på Fredrikstad-skuta styrer et skip med rekordhøy gjeld, driftsunderskudd og driver mangelfullt vedlikehold av skuta som så mange er avhengige av.

Uten evne til å endre kurs roper man etter hjelp fra admiralen i hovedstaden – og lar mannskapet fortsette å jobbe i et konstant usikkert uvær.

Jorulf Elias Laabak, bystyrerepresentant for Fredrikstad Høyre. (Privat)

Vi kan selvsagt både be om og håpe på bedre vær, men Fredrikstad-skuta trenger en kaptein som trygt kan føre skipet gjennom og ut av uværet vi er i akkurat nå.

Dette vill være bra for skipet, mannskapet og alle som skal motta viktige varer og tjenester fra mannskap og skip. Det er heller ikke rettferdig at kapteinen lar alle som er mottakere av varer og tjenester fra skipet betale for skadene dårlig manøvrering og feil kurs fører til.

For mens uværet raser, rammes bedrifter, enkeltpersoner, eldre og familier beinhardt. Vanlige folk sliter med økte strømpriser, høye bensinpriser, økte matvarepriser, høy inflasjon og stigende renter på lån.

Det er vanlige folks tur sier admiralen i Oslo, ja, alle utfordringene vanlige folk føler på kroppen skyldes selvsagt forhold admiralen ikke kan kontrollere, så det hadde vært like ille med andre ved roret.

[ Rune Solmyr (Sp): Vi må ikke undervurdere betydningen av nærskole for både elevene og deres familier ]

Eller er det slik at en annen admiral ville manøvrert med en annen trygghet og forståelse for hvordan man styrer skuta når uværet rammer?

Mens kapteinen i Fredrikstad venter på hjelp fra admiralen i Oslo, så legges byrden over på – ja, vanlige folk, gjennom en av Norges høyeste nivå på eiendomsskatt og økende kommunale avgifter, samt at man lar være å vedlikeholde skoler og sykehjem.

Altså har både admiralen og kapteinen gitt opp å styre sin egen skute, begge skylder de på faktorer de ikke kan kontrollere som årsak til den vanskelige virkeligheten vanlige folk og bedrifter opplever. Da bør man kanskje overlate roret til noen som har en trygg og god plan for hvordan man styrer en skute når det er dårlig vær?

I september har du muligheten til å velge en ny kaptein som kan styre Fredrikstad-skuta trygt gjennom og ut av uværet, eller du kan gjøre som strutsen – stikke hodet i sanden, håpe på bedre vær og at skuta ikke synker i mellomtiden. Godt valg!

[ Laila-Brith Josefesen (Rødt): Rødt mot blått, hvem vil sikre mindre forskjeller blant barn og unge? ]

[ Joachim Agerup Løkkevik: Det er fascinerende å oppleve mennesker som andre i samfunnet ville kalt ressurssvake, være så ressurssterke ]