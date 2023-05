Bevar skolestrukturen som den er i dag!

Vi vil med dette få uttrykke vår bekymring og motstand mot forslaget fra kommunedirektøren om å legge ned skoler og flytte elever i Fredrikstad.

Dette forslaget truer med å ødelegge den verdifulle skolestrukturen vår, og det er av største viktighet å bevare den slik den er i dag.

Rune Solmyr er førstekandidat for Fredrikstad Senterparti ved kommunevalget i 2023. (Henry Wilhelm Solmyr)

Skolene er mer enn bare bygninger der elever får undervisning. De utgjør hjertet i våre nærmiljøer og fungerer som et livlig nav for vårt samfunn. Skolene er ikke bare et sted der kunnskap formidles, men de er også sosiale og kulturelle sentre som får barn og voksne til å engasjere seg utenom skoletiden.

Gjennom aktiviteter, arrangementer og samarbeid mellom skole, foreldre og lokalsamfunn, bygger vi sterke bånd som er essensielle for et velfungerende samfunn.

Ved å legge ned skoler og flytte elever, vil vi fjerne dette viktige fundamentet fra våre nabolag. Skolen er limet som binder sammen lokalsamfunnet vårt, og dens betydning strekker seg langt ut over skoletiden.

En skole er ikke bare et bygg, det er et samlingspunkt hvor barn, foreldre og lærere samles. Det er her vi skaper et fellesskap der barn og unge lærere tjener av samarbeid, toleranse og sosialt ansvar.

Ved å legge ned skoler og flytte elever, risikerer vi å svekke dette fundamentale limet som har vært en viktig del av lokalsamfunnenes identitet i lang tid.

Vi må ikke undervurdere betydningen av nærskole for både elevene og deres familier. Ved å bevare skolestrukturen som den er i dag, sikrer vi at dette fellesskapet forblir intakt.

I tillegg er det viktig å erkjenne at større skoleanlegg ikke nødvendigvis betyr bedre skoler. Små skoler kan gi et trygt og personlig læringsmiljø hvor elevene får den oppfølgingen de trenger.

Nærheten til lærere og medelever kan være avgjørende for å skape et godt læringsmiljø, og dette kan gå tapt dersom skolene blir nedlagt og elevene blir spredt på større anlegg.

Ved å beholde skolestrukturen som den er i dag, sikrer vi at hver elev får oppmerksomheten og støtten de trenger for å trives og lykkes.

