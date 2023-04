Ja til gratis vaksine for russen!

Håvard Osflaten, 2. kandidat til fylkestinget for Østfold SV. (Privat)

Hvert år blir russ alvorlig syke av hjernehinnebetennelse, i verste fall kan det føre til dødsfall blant ungdommen vår.

Likevel velger mange kommuner å ta betalt for at russen skal få tatt vaksine mot denne sykdommen slik at de kan gå en trygg russefeiring i møte.

Grunnen til dette er at den ikke er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det burde den absolutt være.

I Indre Østfold kommune koster en slik vaksine opp mot 450 kroner som russen selv må punge ut for. Andre steder i landet koster vaksinen så mye som 740 kroner. Denne høye prisen gjør at flere 18-åringer dropper vaksinen, da de ikke har råd.

Dette er med på å bidra til enda mer sosial ulikhet i helse. De med god råd tar vaksinen og holder seg friske, mens de med dårlig råd sliter med å betale for vaksinen og risikerer sykdom og død.

SV mener helt klart at slik kan vi ikke ha det! Det er ikke lommeboka som skal avgjøre om du har muligheten til å vaksinere deg eller ikke.

Fram til dette blir en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet må kommunene sørge for at russen får gratis vaksine og unngår hjernehinnebetennelse i russetida.

Vi har ingen ungdom å miste!

