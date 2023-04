Høyre: Vi ønsker å bruke penger til skole på en helt annen måte

Arbeiderpartiets Victor Kristiansen har rett i at elevene ved Gudeberg og Råkollen har ventet altfor lenge på nye lokaler, men unnlater å nevne at det er på grunn av Arbeiderpartiets elendige styring av økonomien og manglende evne til å inkludere innbyggerne i politiske prosesser.

Høyre kan ikke godta nye rammer for et prosjekt vi i utgangspunktet har stemt nei til, når disse rammene overskrides dramatisk fordi Arbeiderpartiet trenger et prestisjeprosjekt.

Vi ønsker å bruke penger til skole på en helt annen måte. Vedlikehold er helt avgjørende, og hadde Kristiansen vært mer opptatt av det tidligere ville han kanskje ikke ønsket å tvinge igjennom prosjekter som er et tiår på overtid.

Høyre er skolepartiet. Vi ønsker en Fredrikstad-skole som skal bygge trygge voksne. Da må vi sørge for gode rammer. Disse rammene lager vi best sammen, kommunen er ingenting uten innbyggerne sine.

Hadde ikke Arbeiderpartiet gjort et så elendig håndverk fra starten av, ville vi ikke behøve å være en bremsekloss for dårlig politikk. Kostnaden økt fra 216 millioner kroner til 303 millioner kroner, en økning på nesten 100 millioner. Det er bare enda en god grunn til å si nei.

Lokalene skal på plass, men med Høyre vil vi skape de skolearenaene som elevene fortjener og ønsker seg. Det skal vi klare ved å lytte til innbyggerne og prioritere penger til godt vedlikehold og god drift av skolen. Derfor foreslår vi å starte på nytt, så vi kan lage en skole vi kan være stolte av.

[ MDG: Innbyggerne og besøkende fortjener en ny park i byen ]

[ Posisjonspartiene: Det er ikke slik at alle skoler er elendige, og det er ikke slik at vi ikke bruker penger på vedlikehold i Fredrikstad. Tvert imot ]