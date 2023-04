Høyre - en bremsekloss for skoleutbygging

Torsdag 4. mai tas endelig beslutningen om å sette spaden i jorda for nye Gudeberg og Råkollen skole.

Her må vi sette barnas behov i fokus, og det er nærmest sjokkerende at Høyre og FrP nå igjen – i tolvte time – ønsker å starte på nytt. Høyre har allerede bidratt til utsettelser i saken som etter alt å dømme har fordyret prosjektet.

Victor Kristiansen, gruppeleder i Fredrikstad Arbeiderparti. (Fredrikstad Arbeiderparti)

Samlokalisering av Råkollen skole til en eksisterende skole anses nødvendig for å ivareta kravene i opplæringsloven og nasjonale føringer i skolesektoren. Plasseringen sammen med Gudeberg er godt utredet og anses som beste løsning. Debatten om plassering ble fattet av et enstemmig bystyre for 8 år siden.

Elevene ved Råkollen har nå ventet altfor lenge på lokaliteter, og det må gjøres mer og mer løpende vedlikehold der de holder til nå på gamle Nabbetorpveien skole for å i det hele tatt kunne opprettholde driften.

Råkollen vil omsider få en helt ny skole tilpasset sine behov. Ved Gudeberg er det utearealer som skal bli tipp topp, og paviljonger der godkjenninga går ut som vil løses innenfor forslaget.

Det vil bli fem nye klasserom, nytt auditorium og musikkrom, og både barnas og de ansattes behov vil ivaretas godt. Dette kommer til å bli veldig bra.

Det er en tid for debatt, og det er en tid for gjennomføring. Høyre framstår mer og mer som en bremsekloss for utvikling og framdrift i Fredrikstad kommune, og nå altså for bygging av skole.

Forstå det den som kan.

[ MDG-topper: På ett eller annet tidspunkt må vi som planmyndighet evne å verdsette matjorda høyere ]

[ «Barn skal få mulighet til å delta på lik linje med andre barn, selv om foreldrene står utenfor arbeidslivet» ]