Matproduserende areal taper terreng igjen

Nylig vedtok et flertall av bystyret etablering av parkeringsplasser fremfor å ivareta området til matproduksjon.

Om ikke lenge kommer en ny sak på bordet hvor man skal velge mellom å bygge ut et område på Byens marker med boliger eller ivareta det for mulig matproduksjon.

Området Klokkerstuveien 2 er på 13 mål dyrkbar mark. Saken ble behandlet i planutvalget 11. juni 2020. Miljøpartiet De Grønne stemte imot at vi skulle gå videre med utbygging på området, sammen med Høyre og Senterpartiet. Men et flertall av representantene støttet å gå videre med utbyggingen og la det ut på høring.

I etterkant av høringen i 2020 har Statsforvalteren vært kritiske til å omgjøre dette til boligområdet både fordi området er siste rest av «byens marker» og fordi arealene er en del av KULA-området, som står for «kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse».

Det er sikkert ikke siste gangen vi får slike saker til politisk behandling, men på et eller annet tidspunkt må vi som planmyndighet evne å verdsette matjorda høyere enn den forvaltningspraksisen Fredrikstad kommune har vært kjent for gjennom en generasjon eller to.

Og når saken om Klokkerstuveien 2 kommer tilbake til politisk behandling etter høringsrunden skal man igjen ta stilling til boligprosjekt på arealet eller bevare det.

Det er ikke umulig at vi kommer til å høre politikere som ønsker å bygge boliger på matjorda si at de er ansvarlige og forutsigbare, og derfor ikke ønsker å endre kurs.

Da bør jo spørsmålet være, hva vil det si å være ansvarlig i 2023? Øke beredskap og jobbe for større matsikkerhet eller å være forutsigbar opp mot utbyggere som ikke har satt spaden i jorda ennå? Svaret burde være enkelt.

«Hvilke politiske partier vil være med på å stoppe og hvilke vil være med på godkjenne en uopprettelig utbygging på jordbruksareal i kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse?», spør leder av Byens Marker Velforening i et eget innlegg i Fredriksstad Blad.

MDG er helt tydelige på at området må forbli dyrkbar jord også for framtiden, og kommer aldri til å stemme for at vi skal bygge ut med boliger.

Nå har også det politiske flertallet i Fredrikstad en gyllen anledning til å vise jordvern i praksis, mer enn bare å snakke om at jordvernet er viktig og gjøre det motsatte i praksis. Vi kan sette et eksempel som kan være førende for fremtidens praksis av arealbruk, matproduksjon, kulturområder og ikke minst beredskap.

