Rødt mot blått, hvem vil sikre mindre forskjeller blant barn og unge?

Rødt er for gode offentlige tilbud, med ideelle som et tilskudd. Våre skattepenger skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Kommersielle foretak skal ikke tjene seg rike på tilskudd som er bevilga til barn i barnehage, og barn og unge i skole og barnevernet.

Rødt vil prioritere bedre bemanning i barnehage, skole, støttesystemene, helsestasjon og i barnevernet for å sikre tidlig innsats.

Laila-Brith Josefsen, Rødts representant i oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune. (Tomm Pentz Pedersen)

I budsjettet for 2023 sikret posisjonen – AP, SP, MDG, Bymiljølista, SV og Rødt blant annet en videreføring av ekstra stillinger til barnehage og skole i levekårsutsatte områder, økte ressurser til Fredrikstadhjelpa 0–16 og styrking av SFO med ressurser til barn med særskilte behov.

Høyre sier de vil prioritere tidlig innsats. Likevel har de vel, i sitt budsjettforslag sammen med Frp og KrF, støtta kommunedirektørens innstilling om redusert bemanning rundt barn og unge? Høyre vil prioritere «kommunens kjernevirksomhet: Oppvekst for barn og unge og Omsorg og livskvalitet».

De foreslår samtidig et generelt kutt i årsverk ved styrt ansettelsesstopp. «Utover det ambisjonsnivået kommunedirektøren allerede har planlagt for, legger våre partier inn en økt forventet kostnadseffekt på 50 MKR i 23, og deretter 100 MKR per år i resten av planperioden … Våre partier støtter ikke at dette skjer gjennom nedleggelse av sykehjemsplasser eller ved kutt i lærerstillinger i strid med gjeldende bemanningsnorm.»

Rødt utfordra Høyre i formannskapet på hvor disse stillingene skal tas fra, 50 millioner er umulig å spare bare i administrasjonen. Høyre ville overlate denne vurderingen til administrasjonen, Rødt mener at dette er uansvarlig.

Det hjelper ikke med gode lokaler hvis vi ikke har nok ansatte med kompetanse til å møte barn og unges behov.

Utdanning og oppvekst og Helse og velferd er de områdene med flest ansatte. Høyre, Frp og KrF vil sikre bemanningsnormer i barnehage og skole, men dette er minimumsnormer og løser ikke de utfordringene vi har med våre barns oppvekstvilkår.

De sier de vil prioritere de fysiske arbeidsforholdene for barn og unge. Vel og bra det, Rødt er også for å satse på vedlikehold. Men det hjelper ikke med gode lokaler hvis vi ikke har nok ansatte med kompetanse til å møte barn og unges behov.

I tillegg til posisjonens budsjett vil Rødt arbeide for bedre bemanning, med blant annet spesialpedagoger i barnehage og skole, og flere miljøarbeidere i skolen. Og vi vil ha ressurser til støttesystemene og barnevernet som sikrer tidlig innsats og god oppfølging. For å følge opp dette er vi avhengig av et nytt inntektssystem og fullfinansiering av nye reformer.

Rødt vil satse på fellesløsninger i offentlig regi. Høyre, Frp og KrF vil ha flere private barnehager, hva kan kommunen spare på det? Det er dårligere lønns- og pensjonsordninger i for mange private barnehager og noen er også uten tariffavtale.

[ «Det er ikke slik at alle skoler er elendige, og det er ikke slik at vi ikke bruker penger på vedlikehold i Fredrikstad. Tvert imot» ]

Tall fra Utdanningsdirektoratet 08.03.23 viser at stadig flere private barnehager tilhører et konsern. I forhold til enkeltstående og kommunale barnehager har konsernbarnehager flere barn per barnehagelærere, betydelig færre fagarbeidere enn kommunale, lavere personalkostnader, og høyere husleiekostnader. Samtidig er det sånn at flere tar ut overskudd, og noe av det har havna i Sveits. Ansatte i kommersielle barnehager gjør en god jobb, det er eierne her som om ikke tar ansvaret.

Oppvekstutvalget behandlet regjeringens høring om endringer i privatskoleloven i møtet 25.01.23. Regjeringen foreslår at det skal legges vesentlig vekt på vertskommunens vurderinger ved søknader om godkjenning av nye skoler.

Posisjonen i oppvekstutvalget støtter forslaget og regjeringens vurderinger om at det er til det beste for lokalsamfunnet at barn og unge møtes i fellesskolen uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Høyre og Frp stemte imot. Nå har vi ny søknad om privatskole i Fredrikstad, Rødt med flere vil si nei. Rødt vil slå ring rundt fellesskolen og sikre at ressursene blir der til det beste for alle barn og unge.

Rødt satser på fellesskapsløsninger, gode barnehager og skoler og et godt forebyggende nettverk som bidrar til mindre forskjeller, bedre kvalitet og som vi mener er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

[ Knut Hovland: «Skolene i Fredrikstad forfaller, og det rammer elever og lærere» ]

[ Riita Berger: «Hva hvis alle millionene det koster å bygge ut Gudeberg og Råkollen ble brukt til oppussing av flere skoler?» ]