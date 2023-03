Høyre ønsker lavere skatt på arbeidsplasser

Bedriftene advarer høylytt mot de rødgrønnes omfordeling i skattesystemet gjennom økt utbytteskatt og formuesskatt for norske eiere. Bedriftseierne sier at dette vil få konsekvenser for bedriftenes mulighet for vekst og for å gjennomføre nødvendig omstilling og investeringer.

Den teknologiske utviklingen gå fort, og vi har ingen tid å miste. Jeg forstår bedriftenes frustrasjon. De bedriftseierne jeg kjenner, er blant de travleste menneskene jeg vet om. At ordet business hevdes å stamme fra busy, forundrer meg ikke.

Fremdrift og gjennomføringskraft er en del av en bedriftseiers natur. Det samme gjelder ønsket om å forvalte det man har skapt og å skape mer. Denne energien trenger vi mer av, og vi i Østfold trenger det kanskje mest av alle.

For Høyre har det en uvurderlig verdi at norske bedrifter med norske eiere har tilknytning til lokalsamfunnet. Bedriftene skaper ikke bare varer og tjenester. De er avgjørende for at innbyggerne har en jobb å gå til, og for at samfunnet kan gi velstand og velferd. Alle som vil satse for å skape verdier i Norge, bør få heiarop – ikke enda høyere skatt.

At utenlandske bedriftseiere og staten selv ikke omfattes av «omfordelingen», bør være et tankekors når de rødgrønne gir norske eiere stadig økte skatteregninger.

