Nå kommer ungdomsgarantien!

For Arbeiderpartiet er det kjempeviktig at flere unge får hjelp til å komme ut i arbeid.

Arbeid er nøkkelen til en trygg og god økonomi – som igjen gir oss frihet til å leve gode og verdige liv. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringa nå realiserer den såkalte «ungdomsgarantien»!

I dag er det rundt 100.000 unge under 30 år som ikke har en jobb og ikke er i utdanning. Mange opplever at det er vanskeligere å få seg en jobb enn før, på grunn av færre arbeidsplasser som ikke krever høyere utdanning, og mange som stiller krav til erfaring.

Det gjør det særlig vanskelig for de unge som har falt fra i videregående, eller ikke gått videre på høyskole eller tatt fagbrev. Det er også mange som faller ut av arbeidslivet av ulike grunner som dessverre opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp av Nav i dag. Det må vi gjøre noe med.

I Fredrikstad er vi særlig utsatt, og vi har mange som står utenfor arbeidslivet, og ikke har høyere utdanning. At vi unge klarer å komme oss i arbeid og få en jobb er helt avgjørende. Mange av oss har ikke sjans til å komme inn på boligmarkedet i dag uten hjelp fra familie, på grunn av skyhøye boligpriser og krav om mye egenkapital. De stigende boligprisene og høyere krav i arbeidslivet gjør en vond situasjon verre for mange.

Vi vet at mye av problematikken går i arv; derfor er det viktig å sette inn innsatsen tidlig – og styrke arbeidet med å få unge ut i jobb.

Regjeringa bevilger nå 380 millioner kroner til en ungdomsgaranti. Det betyr i praksis at man setter av midler til 360 nye ungdomsveiledere i NAV, som vil ha mer tid til hver enkelt som trenger hjelp. Målet med dette er at flere skal komme i ordinært arbeid.

i statsbudsjettet for 2023 er det altså bestemt at det skal innføres en ungdomsgaranti i Nav som trer i kraft i juli. Det er satt av 175 millioner kroner i 2023, som videreføres neste år også – sammen med ytterligere 205 millioner kroner. Til sammen 380 millioner kroner i 2024. Dette har vært viktig for Arbeiderpartiet lenge, og nå har vi endelig mulighet til å gjennomføre det.

Pengene skal brukes til å styrke kompetanse, og ansette enda flere, så vi kan sørge for at unge som står utenfor arbeid kan få enda tettere oppfølging og få større mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet. Å få hjelp til å komme ut i arbeid er et samarbeid mellom veileder og personen som står utenfor. Derfor er det viktig med en god relasjon og tillit. Flere og hyppigere møter, med en fast veileder vil være et godt tiltak for å hjelpe flere ut i arbeid.

Å ha en jobb å gå til betyr mye for fellesskapet, og for den enkelte. Det skaper mening og trygghet i hverdagen vår å ha en jobb å gå til, og en trygg økonomi. Derfor er jeg glad for at vi nå satser stort på å hjelpe flere unge ut i jobb!

