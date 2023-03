Pensjonistpartiet er opptatt av at alle eldre hjemmeboende skal føle seg trygge. I Helse- og velferdsutvalgets møte tirsdag 7. mars foreslår vi derfor at kommunaldirektøren legger frem en snarlig sak for utvalget, der det kommer frem hvor mange eldre over 85 år som egentlig bor hjemme og kanskje vil ønske en trygghetsalarm.

I saken ønsker vi også at det skal komme frem hva et vedtak om gratis trygghetsalarmer, med alle kostnader, vil koste kommunen.

Selv om Arbeiderpartiet og posisjonspartiene ivrer for en politikk med såkalt dreiing av tjenestene for eldre og syke, der det forventes at eldre mennesker i størst mulig grad skal bo hjemme, ser det derimot ikke ut som forslaget skal få flertall og bli vedtatt. Leder Helene Matri (Ap) innstiller nemlig på at dagens egenandelsordning for trygghetsalarmer for brukere som ikke har alarm som nødvendig helsehjelp, opprettholdes.

Dette til tross for at Pensjonistpartiets forslag foreløpig ikke har noen økonomiske kostnader, men bare er et ønske om å få en snarlig oversikt over antall eldre dette vil gjelde for og kostnadene knyttet til et eventuelt vedtak.

Leder sier riktignok også at forslaget tas opp til vurdering ved utarbeidelse av forslag til egenbetalingssatser i budsjett 2024, men Pensjonistpartiet er ikke fornøyd med denne innstillingen, da budsjettbehandlingen ligger langt frem i tid, og behovet for å få tall på bordet er nå.

Pensjonistpartiet er nemlig bekymret for at eldre hjemmeboende som ikke kvalifiserer til gratis, helsemessig trygghetsalarm ikke skal kunne ta seg råd til å installere trygghetsalarm. Vi er rett og slett redde for at noen skal måtte føle seg utrygge hjemme, fordi de ikke har råd til en alarm i tider mat og strøm kanskje må prioriteres. Flere er til og med minstepensjonister i denne gruppen.

For at privatøkonomien ikke skal bestemme hvem som skal få føle seg trygge, ønsker derfor Pensjonistpartiet at de eldre aleneboende over 85 år som ønsker det, skal få en gratis alarm – ikke bare de som av helsemessige grunner har rett på det. Av tall vi mener å ha sett, tror vi heller ikke det kan være snakk om enorme summer å gi de som ønsker det en gratis alarm.

Riktig skuffet er vi derfor over å se leders negative innstilling, og vi synes det er trist om posisjonen ikke engang er villig til å få viktige tall på bordet. Tall som i neste omgang vil kunne gi eldre trygghet i hverdagen. Et visst ansvar har man vel faktisk når man er pådriver for å ha folk boende hjemme?

