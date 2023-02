Loven krever opprydding

Papperhavn på Vesterøy skjemmes i dag av henslengt søppel, som ingen tar ansvar for. Det kan kommunen gjøre med loven i hånd.

Friluftsloven sikrer allmennhetens tilgang langs sjøen. Denne ferdselsretten fins ikke i dag i Papperhavn i dag. Campingvogner og livsfarlig brygge sørger for det.

I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt særskilt beskyttelse. Den skal sikre bruken av arealene som Friluftsloven viser til.

I forvaltningen skal kommunene ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det kan vi neppe si gjelder for Papperhavn i dag.

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. Ta en titt på de to vedlagte bildene – her er det stort rom for bedret avfallshåndtering.

Fra muren for et gammelt oljeanlegg, ifølge Papperhavn velforening. (Privat)

Problemet er at ingen egentlig har ansvar for og overoppsyn med havna. Søppel gir mer søppel. I Papperhavn er det åpenbart fritt fram for alle og enhver.

Papperhavn Velforening har lang erfaring med dette. Vi rydder i Kuvauen hver gang søppel flyter i land. Dermed er det heller ingen som etterlater noe der.

