Regjeringen fremstår som en småkonge som gjør hva den vil

Denne uken fikk vi på fylkestinget i Viken en melding som var egnet til å gi bakoversveis på selv relativt hårløse politikere. Kommunal- og distriktsdepartementet velger å oppheve bestemmelser i fylkesplanen for å presse gjennom et NAV-kontor et sted fylkeskommunen mener er uheldig, og som man derfor har sagt nei til.

Det konkrete bygget skal ligge på Greåker i Sarpsborg, og det finnes utvilsomt også gode argumenter for at NAV-kontoret kunne ligge der, selv om de 150 ansatte ikke skal jobbe lokalt, men med nasjonale NAV-oppgaver. Likevel ble altså fylkesplanen i Østfold, som andre regionale planer, vedtatt etter brede demokratiske prosesser og høringer, som inkluderte både kommuner, arbeidslivet, frivillighet – og staten. Etter vedtak ble også planen stadfestet av departementet.

Det er synd at regjeringen ikke synes det regionale demokratiet er mer verdt.

En regional plan som dette prøver nettopp blant annet å støtte opp om statlige føringer om bærekraftig utvikling, og om å tilrettelegge for at det skal være enklere for flere å ta seg fram til fots eller med kollektivt. Det betyr at ikke bare nye boligområder må planlegges med det i tankene, men også arbeidsplasser. Det gjør en stor forskjell om store arbeidsplasser, som dette NAV-kontoret, etablerer seg i gåavstand til en togstasjon, eller om det er utenfor sentrum.

Denne gangen valgte likevel ikke staten bare å gi seg selv et unntak fra fylkets planverk, men å erklære punkter i den som ugyldig, selv om samme departement tidligere har godkjent planen. Med dette undergraver regjeringen lokalt selvstyre og demokrati, og fremstår som en småkonge som gjør hva som passer den selv – enten det er for å presse fram en spesiell plassering av egne bygg, eller det kommer av at regjeringen vil svekke mulighetene og legitimiteten til regional planlegging.

Nå er Viken i ferd med å oppløses til de tre nygamle fylkene Østfold, Akershus og Østfold. Vi har gjort vedtak om å erstatte gamle regionale planer med tre nye. Egentlig skulle de ha blitt vedtatt i år, men dette er nå utsatt på ubestemt tid siden de nye fylkene må på plass først. Vedtak av regionale planer innebærer blant annet å skape en bred enighet om hvor vi skal bygge, og hva vi skal ta vare på. Ikke minst for å få råd til nødvendig infrastruktur og tjenester, samtidig som fylket, i tråd også med nasjonale mål, vil realisere bærekraftsmålene innen 2030.

I denne saken klarte ikke staten seg med å anbefale at de selv burde få en dispensasjon, men de krever at den gamle fylkesplanen skal svekkes. De sørger samtidig for at fylkeskommunen får færre redskap å vurdere i arbeidet med de kommende planene, og de klarer seg heller ikke med å komme med sine innspill til arbeidet med disse planene. De velger altså å undergrave de planene som har vært gjeldende i mange år.

Om det er slik at departementet ønsker å svekke arbeidet med bærekraft spesielt, eller den generelle muligheten til å styre samfunnsutviklingen, så lykkes de med begge deler. Det er synd at regjeringen ikke synes det regionale demokratiet er mer verdt. I møte med natur- og klimakrisen, og de andre store samfunnsutfordringene vi står overfor i samfunnet, burde fylkeskommunen fått mer støtte, heller enn denne oppsiktsvekkende vingeklippingen.

Om saken er at kommunalministeren tenker at dette skulle være et bidrag til en god desentralisert utvikling, så tar han feil. Dette er statlig overstyring av verste sort, og et slag mot de som hver dag prøver å lage god politikk sammen med andre ute i distriktene våre, samtidig som vi har med oss håpet om å skape en best mulig fremtid både for dagens innbyggere og kommende generasjoner.

