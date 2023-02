Bløffmakere kommer unna med mye – inntil de blir avslørt!

Vi har med en viss vantro lest Kystverkets prosjektleder Martin Franssons forsøk på å avskrive og snakke ned motstanden mot dumpingen av giftmudder midt i Hvalerskjærgården. Vi er veldig glade for at motstanden har økt kraftig, og fortsetter å øke, det viser at folk evner å tenke selv. Tenke selv har også ordfører Mona Vauger og hele (minus en) kommunestyret på Hvaler gjort, det skal de ha virkelig kred for.

La det være helt klart en gang for alle: Kystverkets oppgave er å utbedre fremkommeligheten for skip på en billigst mulig måte. De er ikke opptatt av miljøvern hvis de ikke blir tvunget til det.

Vi oppsummerer raskt: I 2014 lagde firmaet Rambøll en rapport som viste at kvikksølvnivået i sjøen ville bli verre i 21 måneder etter dumping før det ble bedre. Dette ble aktivt solgt inn til Fredrikstad og Hvaler kommuner. I tillegg ble Hvaler utsatt for et betydelig press for å godta planene. Hvaler og Fredrikstad godtok.

I 2018 kommer samme Rambøll med de samme forfattere med et nytt regnskap: Det vil ta 30 år før det blir bedre! Dette ble ikke kommunisert tydelig til kommunene. Dette er påklagd. Kystverket fikk sin tillatelse i 2014 og så ingen grunn å bidra til omgjøring av den.

Vi vet at Borregaard alene siden 1950-tallet fram til begynnelsen av 2000 slapp ut 130 tonn kvikksølv. Det er allment akseptert at halvparten ligger på bunnen ved utløpet av Glomma. Vi vet at Glomma har flommer, av og til storflom som i 1995. Da er det så mye bevegelse og krefter at bunnsedimentene virvles opp og rundt før de stilner igjen (sedimenterer). Og vi vet at Glomma de siste 100–150 år har dratt med seg giftstoffer og mengder ingen har oversikt over.

[ «Udokumentert synsing er og forblir udokumentert synsing, uavhengig av hvor fargerik språkbruken er» ]

Vi vet at Det Norske Veritas i 2006 målte kvikksølv opp i 9,2 mg/kg masse, et vanvittig nivå. Fareklasse V (verste) starter på 1,45 mg/kg masse. Etter dette satte Kystverket andre på oppgaven. De skulle lete etter rene masser for å avhjelpe planleggingen av mudringen. Dette ble valgt subjektivt, og ikke vitenskapelig.

Vitenskapelig basert leting etter SFTs metode og veileder ville innebåret cirka 3.000 prøver nøye plassert for best mulig statistikk. Isteden ble det 600 prøver etter innfallsmetoden. Flere områder på størrelse med flere fotballbaner er ikke sjekket, giftlommer vil garantert ligge rundt omkring, og ingen vet hvor. Kartleggingsmetodikken er påklagd til Miljødirektoratet 10.10.22, og ubesvart p.t. til tross for gjentatte purringer.

Det er MYE kvikksølv og andre stoffer som bly og arsen i området. Å påstå at mudringen resulterer i frislipp av kun 3 (tre) kilo kvikksølv er bare latterlig, unnskyld uttrykket. Hvis Kystverket selv tror på det, så er det fordi deres leteteknikker og tilhørende resultater har gitt et fullstendig galt svar.

[ «Hvis konklusjonen fra Kystverket denne gangen blir standardfraser om at dette var lærerikt og nå skal vi lære, så må varsellampene blinke!» ]

Politikere og Kystverket gjemmer seg alle bak at Miljødirektoratet har gitt tillatelse. De som har lest denne ser at tillatelsen er gitt ytterst motvillig – noen ville kanskje spekulert og sagt diktert av høyere myndigheter – og begrunnet med store linjer som fremtidens transportsystemer, CO₂-utslipp og så videre. Svært viktige saker for fremtiden, ja, men denne mudringen er kun et fremkommelighetsprosjekt til en havn som ikke er tilknyttet jernbane. Uansett skal føre var-prinsippet være førende i alle prosjekter, det er det ikke i dette, her skal man kjøre på og håpe at det går bra til billigst mulig penge. Det godtar vi ikke.

Til slutt mudringsteknikken « … vi ville teste ulike teknikker i prøvemudringen». Det var tre forskjellige grabber. Vi er ikke imponert. At håndteringen av selv dette enkle utstyret medførte en lang liste med avvik i kontroll fra Miljødirektoratets kontrollavdeling hører med i bildet.

Det er mange havner i verden som ligger ved elvemunninger, Hamburg og Rotterdam er to. Der brukes datastyrte sugemudringsmaskiner med lukket rørsystem til land eller lekter. Det er BAT (Best Available Technology), beste tilgjengelige teknologi. Å rote rundt i blinde men en gammel grabb på en flåte, det er WAT (Worst Available Technology), eller verst tilgjengelige teknologi.

Så bløffmakere, ikke kom her med hersketeknikkene deres. Dere er avslørt, og vi godtar ikke noe annet enn at alle pålegg følges og at alt mudderet skal på land.

[ «Vedlikeholdsmudringen må gjøres med beste tilgjengelige teknologi, som minimerer spredning av giftholdig slam» ]

[ «Det er tragisk at Fredrikstad kommune tenker å tillate sprøytedumping på sitt hjørne av Svaleskjæra» ]

