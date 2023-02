Hvem eier barnehagen ungene våre går i?

En av verdens største investorer innen infrastruktur, det canadiske selskapet Brookfield har nå en eierandel på 49 prosent i over 300 norske barnehagebygg (ekstern lenke).

Brookfield uttalte i en pressemelding at dette var en unik mulighet til å investere i en ettertraktet sektor med «forutsigbare, inflasjonssikrede kontantstrømmer under veldig lange kontrakter». Tydeligere kan det ikke sies.

Det er ikke på grunn av et brennende engasjement for norske barnehagebarn at utenlandske selskap kjøper opp norske barnehager. Det handler om lettjente penger.

Kompliserte selskapsstrukturer, skyhøye styrehonorarer, internfakturering og handel med tilknyttede selskaper for å hente ut penger av bedriftene, er metoder som brukes for å melke velferdsstaten, og det er våre skattepenger.

I Fredrikstad har vi tre store kommersielle eiere; Læringsverkstedet, FUS og Barnehagenett som til sammen eier sju barnehager. I tillegg har vi noen lokale kommersielle, og noen ideelle med vedtekter som sikrer at alle offentlige midler og foreldrebetaling blir i barnehagen.

[ «Har politikerne anerkjent barnehagen som del av utdanningssystemet?» ]

Det svenske eiendomsselskapet SBB har de siste årene kjøpt norske barnehagebygg fra eierne av Læringsverkstedet og FUS-barnehagene for nesten ni milliarder kroner. SBB eier også barnehagebygg som leies ut til barnehager i kjedene Norlandia og Espira. Nå er mye solgt videre. Noen eiere flytter til skatteparadis med milliardene de har tjent på våre skattepenger. Og barnehagene sitter ofte igjen med mye høyere husleie.

Siden barnehageforliket i 2003 har norske myndigheter gitt investeringstilskudd, momskompensasjon og billige husbanklån til de som har villet bygge barnehager. Noen har også fått billige eller gratis tomter av kommunene. Etter at barnehagene har stått ferdige, har eierne ikke bare fått driftstilskudd til å drive selve barnehagene, men også kapitaltilskudd for å dekke rentekostnader og slitasje på bygg.

Ansatte i alle barnehager gjør en god jobb, det er eierne her som ikke tar sitt ansvar.

Rødt vil at midler bevilget til barnehage skal bli i barnehagen. Vi er mange som ikke vil bidra med våre skattepenger for at noen få skal bygge opp store formuer. Vi vil ha nasjonal kontroll og her må det stilles større krav gjennom lovverket for å sikre både barn og ansatte.

Det eneste vi kan si sikkert om eierne av Brookfield og andre utenlandske selskaper er at de ikke driver med barnehage. De er investeringsfond, og de vet hva som er god butikk. Er det mulig å reversere salg av norske barnehagebygg til store internasjonale selskaper?

Rødt mener at dette må stoppes!

[ «Ved å holde barnehageprisen lav, senker vi terskelen for å delta, og flere blir med» ]

[ «Saken om sommerstengte barnehager viser hvor omfattende og vanskelig politikken er» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen