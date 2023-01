Fargeveilederen for Fredrikstad bør ikke utsettes

Av: Trond Svandal, gruppeleder Fredrikstad Venstre.

Trond Svandal, Fredrikstad Venstre. (Ida Drønen)

Farger og fargerik arkitektur er svært viktig for å skape gode og menneskevennlige bymiljøer. Det er viktig å unngå at omgivelsen våre blir ensformige og ensfargede. Alt må ikke bli grått rundt oss.

Fredrikstad er inne i en tid hvor det både bygges mye, og hvor det skal bygges svært mye nytt i tiden fremover. Venstre har lenge ment at byen da må ha en godt og gjennomtenkt forhold til arkitektur og bruk av farger.

I desember 2020 vedtok bystyret at Fredrikstad skulle utarbeide en fargeveileder, etter forslag fra Venstre. Dette var vi svært glade for. Arkitektur har nå fått en større fokus også i arealplanen, og det er også gledelig. Men vi mener også at det ikke er riktig å avslutte arbeidet med en fargeveileder før det er sluttført.

I formannskapet torsdag legges frem en justering av kommunens omfattende planstrategi. Her foreslår ordfører og kommunedirektør at fargeveilederen, som altså ble vedtatt i bystyret i 2020, skal utgå fra strategien. Det er i og for seg gode intensjoner ved å stramme opp og forenkle kommunens omfattende antall planer, men vi mener allikevel Fredrikstad trenger å få på plass en fargeveileder. Det er nå byen bygges ut. Den bør ikke bare bygges i grått, men med god og gjennomtenkt bruk av farger.

Venstre mener derfor at fargeveilederen bør utarbeides, slik bystyret vedtok i 2020, og ikke at den utgår, slik forslaget ligger nå. Venstre vil derfor foreslå at den videreføres når saken skal behandles i bystyret neste uke.

