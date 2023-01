Fra havneperle til søppelplass

Av: Styret i Papperhavn Velforening v/Gunn Hedberg (styreleder), Nils Bøasæther, Mildrid Moe, Valentin Blix Eliassen og Per Moe.

Papperhavn er den eneste fiskerihavna på Hvaler som har sitt opprinnelige preg i behold. Alle de andre havnene er i stor grad omgjort til marina for lystbåter, med unntak av Utgårdskilen.

Samtidig er den en av de fineste havnene på øya når det gjelder å gi ly for vind og vær. Derfor er det viktig å bevare miljøet og kulturlandskapet i havna.

I dag er det ikke mye som minner om kulturlandskap her. To gamle campingvogner står parkert rett på kaia. Møkkete plaststoler og kassert fiskeredskap ligger slengt rundt.

En gammel grunnmur er full av søppel. I tillegg kommer den livsfarlige brygga, lett avstengt med sperrebånd. Frykten er stor for at små barn skal forville seg ut her.

Kaifront Papperhavn. (Gunn Hedberg)

Uansett parkeres det på alle mulige og umulige steder i høysesongen. Ved selve kaia sto det i hele sommer bobiler parkert, trass i forbud. En kreativ sjel hadde til og med satt opp et mobilnummer å ringe hvis en ønsket å parkere der.

Papperhavn mot fjorden. (Gunn Hedberg)

Nå krever styret i Papperhavn Velforening at disse forholdene ryddes opp i. En fiskerihavn med opprinnelig preg og ryddige forhold vil være et attraktivt besøksmål året rundt. I dag minner havna mer om en søppelfylling.

Papperhavn Velforening ble startet våren 1981. Siden har vi gang på gang skrevet brev til Hvaler kommune med krav om å gjøre noe med havna. Er det noen som hører??!

