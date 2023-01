Norsk EU-medlemskap vil svekke landbruket!

Av: Mattis Minge, leder fylkesstyret i Østfold Senterungdom

EU-medlemskap er igjen forsøkt satt på dagsorden, til tross for at folket har sagt nei flere ganger. Et norsk EU-medlemskap vil bety kroken på døra for det norske landbruket slik vi kjenner det i dag.

Det norske landbruket er verdens beste og reneste landbruk med tanke på dyrevelferd, bruk av antibiotika og sprøytemidler. At Norge ikke er en del av EU, er en av hovedårsakene til at vi får til dette. Det ville ikke vært mulig for norske bønder å produsere mat med den samme kvaliteten, om de skulle konkurrert på det europeiske prismarkedet med hensyn på Norges pris-og-lønnsnivå.

Mattis Minge, Senterungdom Østfold. (Privat)

EUs markedsliberale politikk ville ført til at markedet hadde presset lønningene i landbruket ytterligere ned. Dette ville presset fram enda større gårdsbruk i en mye større hastighet enn i dag. Større gårdsbruk fører ofte til at bonden har mindre tid til dyra, og dyrevelferden svekkes. Bruken av antibiotika og sprøytemidler ville også økt, for å kunne produsere mer effektivt. Det ville ikke vært mulig for små og mellomstore gårdsbruk å konkurrere i det store EU-markedet, og landbruket ville blitt industrialisert slik som i resten av EU.

For å kunne brødfø egen befolkning, og opprettholde liv i hele landet, må vi ta i bruk det vi har av mulig produksjonsareal. Vi trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å se konsekvensene av EUs landbrukspolitikk. Der ser vi mange områder som ligger brakk, fordi det ikke er noen som vil drive dem. Det er ikke lønnsomhet å drive der åkerlappene er for små og gårdsbruket er for lite, på grunn av at EUs marked presser råvareprisene så lavt at det ikke er liv laga for de mindre produsentene. Dersom vi skal kunne bruke de arealene vi har tilgjengelige i Norge, må det være mulig å opprettholde produksjon, også for det små produsentene. Stordrift er ikke mulig i mange deler av landet, på grunn av geografien, klimaet og naturen.

Til slutt, løsningen for hindre fraflytting fra distriktet, og nedleggelser i landbruket, er ikke EU-medlemskap. Tvert imot vil et EU-medlemskap være en trussel for det for landbruket og distriktene. Norske bønder trenger sikker lønn og sikre produksjonsvilkår som styres av en landbrukspolitikk som bestemmes fra Norge og ikke Brussel. Ja til norsk landbruk, nei til EU!

[ Jordbærskole i Indre Østfold bidrar til integrering og arbeid ]

[ Hærland: Thea satser på vannbøfler og mozzarella ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen