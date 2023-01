Vi trenger filmhistorier fra hele landet

Av: Tonje Kristensen (Ap), fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune

Hver dag ser vi på det. Fra små snutter til lange filmer, på telefon, TV eller lerret. Historier fortalt gjennom et kamera, millioner av ulike fortellinger fortalt på millioner av ulike måter. De får oss til å le, gråte, tenke, danse og synge. Og selv om mange historier allerede er fortalt, er det mange historier som gjenstår å fortelles og tema som gjenstår å belyses. Derfor er satsingen på regional filmpolitikk viktig. For vi trenger historier fra hele landet – også fra Viken, for at vi skal lykkes med vår felles ambisjon om at norsk film skal være så innholdsrik og mangfoldig som mulig.

Det er dyrt å produsere film, og bransjen er derfor avhengig av å kunne søke støtte fra ulike filmfond til filmproduksjon. I så måte har Viken fylke vært i en særstilling, som den eneste regionen i landet hvor filmskapere ikke har hatt tilgang til å søke om støtte. Dette har gått på bekostning av filmproduksjon i Viken, særlig når det gjelder mer kostnadskrevende produksjoner, som spillefilmer og dramasier.

Skal Norge være en sterk filmnasjon, trenger vi sterke filmregioner over hele landet.

Også filmskapere som bor og har sitt virke i Viken trenger et filmfond de kan søke støtte fra, slik at hele landet speiles i kulturlivet. Dette er den siste «brikken» som mangler for at filmskapere i Viken kan gå hele løpet, fra ungt talent i Mediefabrikken, til Viken Filmsenter AS, og videre til mer kostnadskrevende produksjoner.

Derfor har Viken fylkeskommune satt av tre millioner kroner i budsjettet for 2023 til et fondssamarbeid med Oslo kommune, med intensjon om å etablere et felles regionalt filmfond for Oslo og Viken. Vi håper dette vil bidra til å få fram enda flere historier fra vår region, og flere produksjoner også her.

Fylkesrådet i Viken ønsker å satse på filmen, og på de som vil fortelle. Vi ønsker å styrke bærekraft, likestilling og mangfold i samfunnet. Dette er førende for all vår politikk, også på filmområdet.

Kultur- og likestillingsdepartementet har også vært tydelig på å styrke den regionale filmsatsingen. Dette er veldig bra, og en fantastisk mulighet for å skape et sterkt, rikt og mangfoldig kulturliv i vår region, og over hele landet. For skal Norge være en sterk filmnasjon, trenger vi sterke filmregioner over hele landet. Vi er derfor tydelige på vår satsing, og er glad for å bidra til enda flere muligheter for enda flere historier fra Norge også i år.

