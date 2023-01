Vil Sveits stenge grensene for norske skatteflyktninger?

Av: Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad og Laila-Brith Josefsen, oppvekstutvalget Rødt.

Det som er nytt nå er at kommersielle barnehageeiere følger etter Røkke & co. til Sveits.

Først flyttet eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby som eier Norges største private barnehagekonsern. Selskapet har en egenkapital på 2,45 milliarder kroner, ifølge Fagbladet. Mange av barnehagebyggene er finansiert av offentlig subsidierte husbanklån, og de har fått offentlige tilskudd for å dekke rentekostnader og slitasje på bygg. Sundby benekter at de er skatteflyktninger; «alle tilskudd vi får i Norge de blir i barnehagene. Vi tar ikke med oss norske tilskudd ut av Norge.» Men hva med formuen de har tjent på tidligere tilskudd?

Rødt godtar ikke at velferdsprofitørene får berike seg på penger som skulle gått til barnehagebarna.

Nå flytter barnehagearvingen Eystein Sævereid Aase etter. Han har en formue på 335 millioner som han har arvet skattefritt. Denne formuen er i hovedsak bygget opp på skattebetalernes penger gjennom Trygge barnehager/FUS.

Kommersielle barnehager får tilskudd fra den norske staten og foreldrebetaling. De 177 barnehagene som Sævereid Aase driver kan ikke flyttes. Men det kan formuen.

Dette er to grelle eksempler på norske rikinger som har gått lei av å bidra til fellesskapet som de selv har vært avhengig av for å bygge opp sine formuer.

Nå haster det med å få endringer i barnehageloven for å sikre at våre skattepenger og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Rødt vil fase ut kommersielle barnehager, og overlate barnehagedrift til kommunene og ideelle aktører. Og på veien til en profittfri velferd vil vi raskest mulig få på plass en fraflyttingsskatt, slik at Norge-exit blir langt mindre lukrativt.

I praksis ved at de må gjøre opp skatteregningen for urealiserte kapitalgevinster når de flytter utenlands.

Rødt godtar ikke at velferdsprofitørene får berike seg på penger som skulle gått til barnehagebarna. Fellesskapets skattepenger bevilget til velferd skal gå til velferd – ikke forsvinne ut i privat profitt. Vi må ikke la oss skremme av de rikes sutring over at skatten er for høy, de må ta sin andel av ansvaret for å redusere forskjellene, ikke bidra til mer Forskjells-Norge.

Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad og Laila-Brith Josefsen, representant for Rødt i oppvekstutvalget. (Erik Wiggo Larsen / Privat)

