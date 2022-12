Takk til dere som heier på landbruket, og velger norsk mat i butikken

Av: Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Året som har gått har vært et spesielt på mange måter. Vi har opplevd en krig i Europa, som har fremhevet viktigheten av norsk matproduksjon, vi har opplevd enorm kostnadsvekst og vi har forhandlet oss fram til en historisk avtale i jordbruksoppgjøret.

Mange har kjent på utrygghet, ikke bare for situasjonen i Europa og de grusomhetene krigen fører med seg, men også for egen situasjon. Økte kostnader har truffet oss alle, både vanlige folk, bønder og andre næringsdrivende. Fokuset på det trygge og nære har økt, og temaet matsikkerhet har fått stort fokus. Den viktigste matberedskapen er en løpende norsk matproduksjon, og årets jordbruksavtale var derfor spesielt viktig.

Den enorme kostnadsveksten har truffet jordbruket hardt, med høye priser på handelsgjødsel, kraftfôr, strøm og andre ting som er helt nødvendig når man driver gård. Heldigvis har vi en regjering som tar landbruket på alvor, noe som gjorde at vi fikk gjennomslag for full kostnadskompensasjon og egen strømstøtte til næringa. Dette har vært helt avgjørende for å sikre norsk matproduksjon.

Jeg vil takke dere som heier på landbruket og velger norsk mat i butikken når dere handler. Har dere tenkt på at det dere legger i handlekurven har betydning for beredskapen vår? For at vi skal ha norske produkter tilgjengelig når det er behov for det så trenger vi forbrukere som velger norske varer i butikken hele året, hvert år. Og som kjøper det vi har naturgitte forhold for å produsere her i landet. Takk til deg som gjennom dette bidrar til å sikre norske arbeidsplasser, og holde liv i bygdene. Til deg som velger trygge produkter fra norske bønder med friske dyr og god dyrevelferd.

Det ligger dypt i oss alle som driver som bønder det samfunnsoppdraget vi har med å produsere mat til folket, og vi kjenner det spesielt i tider som nå.

Jeg vil også sende en stor takk til bøndene. De som står opp grytidlig hver dag, som jobber lange dager for å få kornet i hus, som er våken lange netter for å ta imot lam, for de som gir det lille ekstra for at dyra skal ha det godt, og som hver dag står på for at vi skal kunne spise trygg og god mat. Innsatsen deres er uvurderlig!

I det kommende året vil vi i Norges Bondelag ha fullt fokus på vårt viktigste mål, å øke inntekten til bonden. Selv om vi i år, etter mange år med politisk motvind, har tatt et første steg i en nødvendig snuoperasjon er det langt igjen til bonden tjener det samme som andre. Dette blir vårt viktigste oppdrag framover, og vi har store forventninger til opptrappingsplanen som regjeringen skal legge fram.

Jeg vil ønske både dere som kjøper maten, og dere som produserer den en riktig god jul. Jeg håper dere får tid til å stoppe litt opp og bruke tid sammen med de dere bryr dere om, selv om fjøsstellet må gå sin gang. Med tid til lange og gode samtaler, gode smaker og magiske øyeblikk. Selvfølgelig med skikkelig god, norsk julemat på bordet. Enten dere velger svineribbe, pinnekjøtt, kalkun eller noe annet til høytidsdagene. Og glem for all del ikke de norske juleeplene, enten dere vil ha dem i fast eller flytende form. Det er lov å kose seg litt ekstra i julen.

Og siden julen også er tid for ettertanke vil jeg sende en tanke til de som ikke har det så like godt. De som er syke eller kanskje har mistet noen de har kjær, de som sliter med å få endene til å møtes, og de som opplever krigen tett på. Vi lever i en spesiell tid, og da er det ekstra viktig å ta vare på hverandre. Mitt ønske er at vi skal bli enda bedre på det i året som kommer.

Takk for støtten i året som har gått, og takk for at du velger mat fra den norske bonden på bordet både i jula og ellers i året.

