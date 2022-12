Ensomhet og vanskelige juletider

Av: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

For mange av oss er julehøytiden den vanskeligste tiden i året. Feiringen fungerer som et forstørrelsesglass på kontaktsavn og relasjonelle vansker, og det er fullt mulig å kjenne ensomheten tynge midt i familieselskapet. I år kommer julen for mange med en tilleggsproblematikk: vi har egentlig ikke råd til å feire den. Men husk at det fins muligheter for å ha en fin tid og alternative fellesskap.

Etter to delvis nedstengte høytider går vi en tredje jul i møte der for skam og skuffelse for noen vil ta stor plass. Det er nedgangstider i Norge, og flere enn før må ty til matposer, veldedighet og nødhjelp for å i det hele tatt ha mat på bordet i denne tiden. Mange går en blytung tid i møte. Vi kan føle at vi er helt alene om problemene, men mange er i denne situasjonen nå.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (Thomas Bjørnflaten/Thomas Bjørnflaten)

Antallet mennesker som sliter økonomisk stiger over hele landet, og de sterkt økte prisene på mat, strøm og lån har mye med saken å gjøre. For langt flere enn før er høytiden en økonomisk belastning som har påført stress over tid. Hvordan skal jeg få råd til både gaver og julemat og hva blir strømprisen i romjulen når mat skal lages og rom varmes opp i døgndrift? Frelsesarmeen er blant dem som opplever et økt trykk og mange nye fjes. I deres IPSOS- undersøkelse oppga over en fjerdedel at de gruet seg til jul. Halvparten av dem opplevde at pengene ikke strakk til. Videre vet vi at mange må feire alene selv om de gjerne ville vært en del av et fellesskap.

Det å oppleve fattigdom kan i seg selv gi deg en følelse av å stå alene utenfor, mens det å oppleve fattigdom i hemmelighet er en grunnleggende ensomhetsfølelse mange vil bale med i år. Selv om det er en formidabel økning i folk som ber om hjelp på blant annet finn.no og i sosiale medie-grupper, vet vi at svært mange som ikke har erfaring med ressursknapphet nå sitter med en stor klump i magen og lurer på hvordan i de skal klare å få i land jul og en mager januar. Familier og venner skal fungere sammen over tid, mens mat og gaver organiseres og skal finansieres. Vanskelige relasjoner blir satt på prøve, og potensialet for skuffelse er stort.

Rutiner er krykkene våre i kriser, og hvis vi gruer deg til jul er det lurt å ha en plan for hvordan vi skal gjennomføre den. Uansett om man feirer ufrivillig alene eller føler seg ensom i et hav av folk, er det flere kjøreregler som kan gjøre feiringen lettere.

Juster forventningene – du kan ha en fin tid selv om du ikke har en tradisjonell julefeiring

Ta kontakt med en du stoler på og fortell hvordan du har det

Vær åpen med noen – det kan ta bort noe av ubehaget og trykket

Ikke sov bort dagen, ta en dusj og ta på rene klær

Hold deg i aktivitet og få frisk luft

Finn tilbud i din kommune og grip mulighetene for sosial kontakt

Vær varsom med rusmidler – de forsterker håpløshet

Begrens bruken av sosiale medier – andres lykkelige øyeblikk vil ikke nødvendigvis være en god opplevelse for deg

Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med en av hjelpetelefonene eller en chattetjeneste. En oversikt finner du på psykiskhelse.no

