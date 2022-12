Av: Malin Krå Simonsen, leder av oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune

Nylig har sakene til oppvekstutvalgets møte i desember blitt offentliggjort, og som leder har jeg innstilt på at vi skal bruke én million kroner på tiltak rettet mot barnefattigdom i Fredrikstad. Vi har fått inn mange flotte søknader fra frivillige organisasjoner, idrettslag med flere som bidrar på dette feltet – og som gjør en uvurderlig innsats! 52 søknader er foreslått innvilget.

Det er et imponerende stykke arbeid som gjøres «der ute» og jeg har trua på at dersom vi tenker at «It takes a village to raise a child» får vi til mer sammen.

Malin Krå Simonsen, Fredrikstad Arbeiderparti (Arne Børresen)

Stine Carlsen er kontaktperson i en av de organisasjonene jeg innstiller på skal få tilskudd, 20.000 kroner til Hjelp oss å hjelpe – Østfold. Ordfører Siri Martinsen og jeg var i dag på besøk hos henne for å høre hva som rører seg nå før jul. Det gjør inntrykk. Sterke inntrykk. Heldigvis gjøres en formidabel jobb for å blant annet sikre at barn som ellers ikke ville fått julegave kan få det.

Takk til alle som bidrar. Time etter time. Som ser, lytter, sponser, kjøper gavekort, pakker julegaver, donerer det man kan og som gir av tiden sin til andre. Dere er betydningsfulle, og dere trengs! Takk for alt dere gjør.

