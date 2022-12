Derfor har vi tillit til kommunedirektøren

Av: Victor Kristiansen, gruppeleder AP, Erik Skauen, gruppeleder MDG, Elin Tvete, gruppeleder SP, Hannah Berg, gruppeleder Rødt, Silje Louise Waters, gruppeleder SV og Jonas Qvale, gruppeleder Bymiljølista.

Hvordan løser man uenigheter mellom politisk og administrativ ledelse i en kommune?

Kommunen styres av politiske vedtak. Vi håndterer eventuelle uenigheter med kommunedirektør gjennom å fatte politiske vedtak. Vi har vedtatt at kommunen skal gjøre en totalgjennomgang for organisasjon og ledelse. Vi har vedtatt at det skal innføres tillitsreform. Vi har jobbet inngående med budsjett og med #Bærekraft25.

Det vi forventer av kommunedirektøren er at det leveres på våre bestillinger. Der har vi kommet med tydelig kritikk, for det har ikke alltid blitt levert slik vi har ønsket. Men da må det løses gjennom dialog og vedtak. Vi løser ikke det med å fremme mistillitsforslag. Å miste en dyktig kaptein i en tid hvor kommunen skal gjennom store endringer, vil gjøre at skipet synker. Det vil koste flere millioner kroner, og det vil svekke omdømmet til kommunen.

Vi har en kommunedirektør som har stor forståelse og kunnskap om hvordan politisk styring fungerer, og som inviterer til å ha løpende og god dialog med oss. Selv om det er kritikkverdige forhold som oppstår innimellom, er det lang vei mellom uenighet og mistillit.

Vi opplever dette mistillitsforslaget som en underlig arbeidsmetode, og noe vi ikke kan oppfatte som annet enn valgkampstrategi, fordi timingen av dette er svært uheldig gitt alle de prosessene kommunen står i. Det er ingen tjent med.

Som politisk ledelse er det vårt ansvar å sikre god og trygg styring. Ved å rykke opp med roten på denne måten, vil man sende kommunen inn i usikkerhet. Det vil stagnere en hel rekke iverksatte politiske vedtak, som igjen vil gjøre at vi ikke vil komme i mål med omstilling, nedskjæring i administrative utgifter og innføring av tillitsreform.

Vi har tillit til Nina Tangnæs Grønvold.

