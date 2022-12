Vi har ikke tillit til kommunedirektøren

Av: Arne Sekkelsten, ordførerkandidat Høyre, Bjørnar Laabak gruppeleder FrP, Lino Lubiana gruppeleder KrF og Trond Svandal, gruppeleder Venstre.

Fredrikstad kommune har gjennom de siste årene opplevd en dramatisk negativ økonomisk utvikling. På bakgrunn av dette har våre partier funnet det nødvendig å gjøre en vurdering av kommunedirektørens stilling. Konklusjonen er at våre partier ikke har tillit til at kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold vil være i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak for å bringe økonomien under kontroll.

Grønvold gikk inn i stillingen som rådmann, senere kommunedirektør, for fire år siden. Gjennom hennes tid som toppleder har Fredrikstad kommune opplevd en sterk forverring av sin økonomiske situasjon. Bystyret har møtt dette med klare krav om kostnadsreduksjoner og økonomiske forbedringstiltak. Kommunedirektøren har ikke lykkes med å gjennomføre effektive kostnadstiltak. I en situasjon med stigende behov for kostnadsreduksjoner har kommunedirektøren år for år tillatt en i sum kraftig økning av både kostnader og antall ansatte.

For å sikre gjennomføringen av de planer og budsjetter som bystyret vedtar, trenger vi en kommunedirektør som i større grad kan bidra til en smidig og omstillingsorientert kommuneorganisasjon.

Gjennom det kalenderåret Grønvold overtok som kommunedirektør og fram til siste årsskifte økte antall årsverk med omkring 250. De samlede driftskostnadene er i tilsvarende grad ute av kontroll. I fjor hadde kommunen en kostnadsoverskridelse i forhold til budsjett på over 200 millioner kroner. Også kommunens resultatutvikling hittil i år tyder på at de kraftige kostnadsoverskridelsene fortsatt ikke er under kontroll. Det er uforståelig at det vesentlige av kostnadsreduksjonen møtes med forslag om nedleggelse av kritisk nødvendige sykehjemsplasser og kutt av normerte lærerstillinger.

I tillegg til at mangelen på kostnadskontroll bringer kommunen faretruende nær ROBEK-registret, vil mangelen på resultater etter årevis med omstillingsarbeid også virke utmattende og demoraliserende på de ansatte i organisasjonen.

Fredrikstadsamfunnet har et sterkt behov for å se en utvikling av raskere planprosesser i kommunen. Dette gjelder både i forhold til omstilling og økonomiske forbedringstiltak, men også i forhold til myndighetsutøvelse gjennom planprosesser. Også her er det vår oppfatning at kommunedirektøren har kommet til kort, og ikke vært i stand til å skape kritisk nødvendige forbedringer i kommuneorganisasjonen. Svak fremdrift i reguleringsprosesser er til skade for samfunnsutviklingen. Eksempler på dette er Cicignon Park og Værste. Arena Fredrikstad er et eksempel ikke bare på saktegående reguleringsprosesser, men også skadelig lang tidsbruk på et viktig byutviklingsprosjekt. Prosjektet for bygging av Arena Fredrikstad ble vedtatt av bystyret for seks år siden, men ifølge kommunedirektørens plan er vi fortsatt årevis unna noen faktisk oppstart av prosjektet.

Etter våre partiers oppfatning er det nødvendig med et skifte av toppleder i kommunen. For å sikre gjennomføringen av de planer og budsjetter som bystyret vedtar, trenger vi en kommunedirektør som i større grad kan bidra til en smidig og omstillingsorientert kommuneorganisasjon.

