Open Your Eyes med Fargespill Østfold

Av: Dina Billington, kunstnerisk leder Verdensbro

Nå er det ikke lenge igjen til Fredrikstads første Fargespillkonsert går av stabelen på Blå Grotte! Lørdag 26. november er det Fredrikstadbaserte barne- og ungdomsensemblet premiereaktuelle med familieforestillingen Open Your Eyes i Blå Grotte, der 70 barn, ungdom og unge voksne står på scenen med et band bestående av noen av Østfolds beste musikere i ryggen. Sammen presenterer de en smeltedigel av musikk, dans og sang fra alle verdenshjørner og tonnevis av energi og talent.

Når vi går i gang med å lage en Fargespillforestilling vet vi aldri hva vi skal lage. Vi begynner med å spørre aktørene som er med hva de har på hjertet, hva de er opptatt av og hva de ønsker å formidle. Slik starter en møysommelig prosess med innsamling av sang og dansemateriale som etter hvert sys sammen, arrangeres og til slutt øves inn med profesjonelle musikere. I dialog mellom Fargespillaktørene, scenepersonell og musikere, mellom amatør og profesjonell skapes det vennskap, selvutvikling og forståelse som gjør at forestillingen blir så unik, så berørende og grensesprengende!

Viyan Ahmed, Shad Amin, Victoria Say, Anisa Yusuf, Maya Karlsen og Nydem Ali fra Fredrikstad har vært med å utvikle familieforestillingen Open Your Eyes som har premiere 26. November i Blå Grotte. (Fargespill Østfold)

Fredrikstad har en sammensatt befolkning med bakgrunn fra ulike kulturer. Det betyr at vi også møter et større mangfold av meninger og ytringsformer. Det som er ukjent kan skape frykt og usikkerhet, men vi vet også at kjennskap skaper trygghet og vennskap. Fargespill handler om å bli kjent – med deg selv og de rundt deg. Open Your Eyes handler om å få opp øynene for en ny verden av Fredrikstad-stemmer! Det er spesielt temaer som mot, det å tørre å stå opp for seg selv og vennene sine og våge å følge drømmene sine som går igjen, i tillegg til de universelle temaene som kjærlighet, savn og vennskap. Forestillingen tar også et oppgjør med undertrykking og fordommer og diskriminering som mange i og utenfor Fargespill Østfold opplever altfor ofte.

Alle vi som er involvert i Fargespill ønsker å sette spor og inspirere, ikke bare de som er involvert i den kunstneriske prosessen, men også samfunnet rundt oss. Vi ønsker å bidra til å formidle verdier og fortellinger som binder oss sammen og kan få folk til å kjenne seg som en del av et større «vi». Gjennom kunsten og stemmene våre uttrykker vi at alle mennesker er viktige og verdifulle og at vi trenger hverandre og utfyller hverandre. Sammen er vi en fargefest! Velkommen til forestillingen Open Your Eyes!

Om prosjektet: Fargespill Østfold er lisensiert fra stiftelsen Fargespill i Bergen og er et scenekunstprosjekt for barn og unge i Fredrikstad som driftes av den ideelle organisasjonen Verdensbro. Prosjektet går ut på å utvikle scenekunstforestillinger i samskaping med barn og unge fra 9 til 25 år med utgangspunkt i kulturuttrykk fra hele verden. Øvelsene foregår på St. Croixhuset og Trara skole. Tilbudet er gratis, og gir alle familier mulighet til å sende barna sine til en aktivitet der de unge selv kan fortelle sine historier gjennom kulturarven sin. Resultatet blir en ny og fargesprakende forestilling hvert år. Forestillingen Open Your Eyes skapes i nært samarbeid med musikk, dans og dramalinjen på Greåker videregående skole, Opera Østfold og Trara skole.

Nye vennskap har blitt til i kulissene. Ana Arina Karim-Mohammed og Bisan Elkasir gleder seg til forestilling. (Fargespill Østfold )

