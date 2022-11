Hos grunnfjellet på 16,9

. (vignett)

Samme kveld som århundrets katastrofetall for Ap på den politiske meningsmålingen til Opinion ble kjent denne uka, var det møte i Borge og Torsnes Arbeiderpartilag. De trofaste partimedlemmene her svikter ikke sitt kjære parti i nedgangstider.

Men det ble murret ganske kraftig over kaffekoppene og småkakene i tradisjonsrike Folkets Hus i steinhoggerbygda, da nyheten om rekordlave 16,9 prosent oppslutning piplet fram på mobiltelefonene til møtedeltakerne utover kvelden. Makan til dårlig oppslutning om Arbeiderpartiet hadde ingen av de gråhårede, lokale partisliterne noensinne opplevd tidligere i sine lange liv. De vet alle at meningsmålinger går opp og ned, men dette var et steinhardt svingslag!

Derfor var det helt åpenbart veldig godt for arbeiderkvinnene og kællane i Torsnes å kjenne på kameratskapet, varmen og drømmen om samhold i arbeiderbevegelsen, da de omlag 40 frammøtte tradisjonen tro åpnet møtet med den medrivende sangen «At jorden er en stjerne».

For å synge så det gjaller, det kan de i Partiet for vanlige folk. Det skal ingen ta fra dem. Selv de eldgamle fanene til Thorsnes Stenhogger Forening og Thorsnes Arb.kvinne Forening blafret ørlite der de henger på veggen under den kraftige allsangen...

Torsdagskveldens gjest i Torsnes var en smilende, opplagt og energisk stortingsrepresentant Hadja Tajik. Hun lot seg ikke affisere et sekund av den miserable meningsmålingen for partiet. Tajik var tvert imot meget godt forberedt på å snakke om og forklare kraftproduksjonen, energikrisa i Europa og de høye strømprisene – slik Arbeiderpartiet ser det.

Putin fikk hovedskylda for mesteparten av elendigheten. Og kveldens hovedtaler ble uklar når de mest radikale blant møtedeltakere ville at Arbeiderpartiet selv måtte gå i bresjen og ta tilbake den politiske kontrollen over vannkrafta og prisene:

«Vi må ikke være redde for å vise helt tydelig at Arbeiderpartiet er for skikkelig samfunnsstyring og mot at markedskreftene skal rå grunnen alene. Arbeiderpartiet og Norge må gå foran og vise vei! Vi er mange i fagbevegelsen som synes det er veldig tungt å være sosialdemokrater om dagen!»

Etter denne kraftsalven, ble det mer fres i den vennligsinnede og dypt solidariske forsamlingen. Flere møtedeltakere sa åpent ut at Arbeiderpartiet har glemt å se de store samfunnsproblemene nedenfra. At Arbeiderpartiet rett og slett er i ferd med å fjerne seg fra vanlige folk. Mange har ikke en gang råd til å installere ei varmepumpe for å få strømregninga ned.

Det hele toppet seg rent følelsesmessig da ordføreren i Fredrikstad, Siri Martinsen – som selv er fra Torsnes og bor bare et steinkast unna Folkets Hus – trakk fram barnefattigdommen i kommunen. Den siste levekårsundersøkelsen viser at hele 20 prosent av barna i Nedre Glomma- regionen opplever fattigdom hjemme. Hvert femte barn i trivselskommunen Fredrikstad.

At slikt skjer på Arbeiderpartiets vakt er rett og slett uutholdelig, mente ordføreren. Og Tajik var heldigvis enig. Ap sentralt og lokalt må bli bedre på fattigdomsbekjempelse. Hvordan fikk vi ikke vite på Folkets Hus denne mørke novemberkvelden.

Noe helt konkret må åpenbart skje dersom ikke ørnen blant partiene i mer enn to generasjoner her i landet snart krasjlander og blir like lite og ubetydelig som regjeringspartner Senterpartiet.

Møtet ble, som seg hør og bør, også avsluttet med unison og rungende sang. En klassiker blant arbeidersangene, «De unge slekter», ble framført med sterk innlevelse og mang en tåre i øyekrokene.

Men noe helt konkret må åpenbart skje dersom ikke ørnen blant partiene i mer enn to generasjoner her i landet snart krasjlander og blir like lite og ubetydelig som regjeringspartner Senterpartiet. Det er en underlig og illevarslende motsetning mellom topp og bunn i Arbeiderpartiet for tida. Og i Nidaros sitter Trond Giske med rekordoppslutning og smiler skjevt i skjegget.

