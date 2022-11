Hvordan kan kommunedirektøren komme med disse forslagene?

Vi i Fredrikstad demensforening leser med skrekk og gru kommunedirektørens forslag til budsjett for neste år.

Vår første tanke og spørsmål er: hvordan kan kommunedirektøren i det hele tatt komme med disse forslagene? Dette budsjett vil ikke løse noen av utfordringene kommunen står ovenfor, og det vil forverre tjenesten til pasientene, tjenester som per i dag ikke er i nærheten av gode nok. Det vil også forverre kommunens økonomiske situasjon i morgen og på sikt.

Det sies følgende i dokumentet: man må ivareta et økende tjenestebehov og befolkningsutvikling, med økende andel pasienter som har en demenstilstand. Pårørende har ofte et stort behov for avlastningstilbud, veiledning og støtte. Pårørende må sikres fleksible avlastningstilbud, veiledning og støtte. Vi må utvikle gode tjenester nært hjemmet. Dette gjøres ved å videreutvikle tjenester som er fleksible, ambulante og kan tilpasses den enkeltes behov på et lavest mulig innsatsnivå.

Greta Andersen, leder i Fredrikstad Demensforening (Tomm Pentz Pedersen)

Det sies at etterspørselen etter sykehjemsplasser er høy, og at brukere med langtidsvedtak midlertidig bor i korttidsplasser. Konsekvensene av dette er at forebyggende tiltak, som korttidsplasser jo er, blir færre.

Hvordan i alle dager mener kommunedirektøren at dette skal bidra til at tjenesten og økonomien blir bedre i morgen og på sikt?

Kommunedirektøren møter disse utfordringene med følgende tiltak:

Reduksjon av sykehjemsplasser med 28 stk.

Det er ikke funnet rom for forbedring og effektivisering i helsetjenester til brukere med demenssykdom.

Det er ikke funnet rom for å utvikle, differensiere og øke kapasiteten ved dagsentrene.

De forebyggende tiltak som må til for å demme opp for behov for sykehjemsplasser foreslås altså fjernet. I tillegg fjerner man 28 sykehjemsplasser. Dette er galskap. Stikk i strid med hva «dokumentet» beskriver.

Hvordan i alle dager mener kommunedirektøren at dette skal bidra til at tjenesten og økonomien blir bedre i morgen og på sikt? Pasientene er der, og kostnaden knyttet til dem vil være der så lenge det ikke settes inn tilfredsstillende tiltak. Ved å lage et slikt budsjett, så vil man neste år si akkurat det samme som i år: Vi måtte dessverre bruke mer penger enn budsjettert.

Kommunen og politikerne sitt ansvar er først og fremst å ivareta primæroppgaver som blant annet helse og skole. Når de har tilfredsstillende tilbud på disse områdene, og hvis de har økonomi til det, så kan de finne rom for andre ikke-lovpålagte oppgaver. Per i dag har ikke Fredrikstad kommune tilfredsstillende tjenester til våre eldre, og dette vil bli ytterligere forverret hvis dette budsjettforslaget går igjennom.

Nå setter vi vår lit til at politikerne kjenner sitt ansvar og lager et budsjett som ivaretar de eldre generelt, og de med demenssykdom spesielt. Det er kun på denne måten man kan komme seg ut av det økonomiske uføre som kommunen nå er i.

Politikere kjenn deres ansvar og besøkelsestid. Gi våre eldre forsvarlige tjenester.

