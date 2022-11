Jeg er i likhet med flere meget kritisk til planene om hotell på Sand, men hvis forutsetningene er til stede er jeg ikke imot. Reduksjon av høyden er ikke det viktigste, men beliggenheten er tvilsom. Ikke direkte ut fra utsikt og natur, men ut fra nærhet til bebyggelse og marked.

Ulf Tolfsen, Gamle Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Ja, det er fin bussforbindelse mot Fredrikstad og Oslo, men hva med kundegruppen? Normalt lever hotell av forretningskunder. hvis vi da ikke snakker om rene turisthoteller som på Mallorca og Kanariøyene, hvor hotellene ligger ved fristende sandstrender med blågrønt 27 grader klart vann. I området med sykkel og gangstier ligger ofte en småby med masser av butikker og restauranter.

Sand er lite egnet for forretningsfolk som normalt vil benytte hotellene i Fredrikstad. Sommergjester? Ikke finnes det strender eller fint badevann, og nærmeste senter er Skjærhalden som ikke kan nås til fots eller med sykkel. En liten hytteby nær hotellet uten tilgang til fint badevann er vel ikke særlig attraktiv. Så hvem vil bo på Sand?

Det er viktig at ledelsen makter å markedsføre en troverdig «pakke», både vis-à-vis lokalsamfunnet og rent hotellfaglig.

Rent automatisk går tankene mine til fjellet over Storesand, to kilometer unna Skjærhalden med masser av gang og sykkelstier, fin strand med bra vann, surfemuligheter, ferjer til de østre øyene og Strømstad osv. osv. Med hytteby kunne dette blitt et «hot» feriesenter for hundrevis, men?

Som en relevant sammenligning kan jeg trekke fram Kusthotellet i Marstrand. Dette ble planlagt etter en omfattende markedsundersøkelse. Marstrand er vestkystens svar på Sandhamn og ti ganger mer kjent enn Skjærhalden. På øya finnes den berømte festningen omgitt av en fin sykkel- og gangsti. Nedenfor finnes en romantisk gammel bebyggelse med små hotell, restauranter og butikker. En kabelferje frakter folk og noen biler fra fastlandet. Her bor mesteparten av befolkningen. Det finnes en del butikker og flere marinaer. På sidene av sundet er det gjestehavn og marinaer. Marstrand er vestkystens seilerhovedstad med flere store regattaer i sesongen. I juni og juli koker stedet av liv. Ikke bare er det stor mangel på hotellrom i sesongen, men beliggenheten 35 min fra industribyen Göteborg passer til kursvirksomhet og hotell for mange forretningsfolk som besøker byen.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

En kreativ venn av meg, Bosse, med kjennskap til byggebransjen kom i snakk med sin nabo. Han flyttet fra London og er medlem av «milliardærklubben» ( i pund). Han kunne tenke seg å få til noe. Alt tydet på at det var behov for et hotell med ca. 230 rom. Prosjektet ble tatt vel imot. Bosse og hans italienske kone, sammen med en kreativ arkitekt, tegnet et enkelt hotell som ble bygget på rekordtid på tomten til den gamle Statoilstasjonen ved ferjeleiet på fastlands siden. Hotellet har fin restaurant med bar. I kjelleren finnes trimsenter, badstue og motstrømsbasseng. Etter konkurranse mellom fire store firmaer ble bygget levert komplett nøkkelferdig til tid, og budsjett. Genistreken var at Bosse startet en trimklubb hvor alle i Marstrand ble medlemmer.

Nå har hotellet et snittbelegg på 95 prosent og i trimsenteret møtes gammel og ung. I den store idrettshallen finnes et uttrekkbart amfi teater for 250 personer. Supert for foredrag og sceneshow. Ved innvielsen opptrådte Carola Häggkvist. Det smarte er at hotellet åpent oppfordrer gjestene til å besøke øya og stedene der. Forutsetningene for å lykkes var med andre ord 110 prosent. Prosjektet på Sand, 40 prosent? I såkalte Cliniques/markedsundersøkelser bør man nå minst 75 prosent for å satse.

[ Fortvilte foreldre sender SMS om natten ]

Hva tenker eierne av et hotell på Sand om infrastruktur, marked og forutsetningen for lønnsomhet? Får man ja fra en kundegruppe om hyttefelt og hotell, ja fra reisebyråer og minst 80 prosent fra en markedsundersøkelse kan man vurdere å starte. Uten positivt svar fra kommunen og drivkraften fra en dynamisk og karismatisk leder med et romslig budsjett kan prosjektet lett «havarere». Typisk norsk er det imidlertid at nesten alle er imot. Det er derfor viktig at ledelsen makter å markedsføre en troverdig «pakke», både vis-à-vis lokal samfunnet og rent hotellfaglig.

[ – Foreldre som ikke setter grenser for barna sine, bedriver barnemishandling ]

[ Oppfinner Erik Alfred: – Det er begrenset hvor mange drømmere et samfunn kan håndtere før det bare blir rot og flowerpower ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen