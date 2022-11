Mangel på forståelse for frivillighetens og fritidssamfunnets betydning

Av: Stefan Løkse, daglig leder Fredrikstad Idrettsråd (FRID) og Svein Femtehjell, styreleder Fredrikstad Idrettsråd (FRID).

Fritidsaktiviteter er ikke lovpålagt. Men fritidssamfunnets betydning for samfunnsutviklingen generelt og for barn og unge spesielt er faktisk grunnleggende for det norske samfunnet.

Barnefattigdom er ikke lovpålagt. Men den er en kjensgjerning for flere tusen barn i Fredrikstad. Med de økonomiske utfordringene mange familier møter nå er kanskje antallet økende. Årsakene er uinteressant. Det er slik, og SSBs definisjon på barnefattigdom er at foresatte tjener så dårlig at de ikke kan la barna sine delta på fritidsaktiviteter. Det betyr at de blir satt utenfor. Det er uinteressant om tiltak for denne gruppa er lovpålagt eller ikke. Alle fritidstiltak i Fredrikstad som kan ta opp i seg barn som er preget av fattigdom står over alle lovpålagte oppgaver. Det er en skam at det administrative Fredrikstad under ly av sparetiltak (såkalt #bærekraft25) vil kutte en rekke tiltak som kan være en hånd ut til denne gruppen av barn.

De frivillige tiltakene er generelt ytterst rimelige, og det gjelder også for de som har et særlig fokus inn mot sårbare barn.

Frivilligheten er ikke lovpålagt. Men frivilligheten er en bærekraftig del av det samfunnet vi er stolte av. Denne frivilligheten er under press etter pandemien. Ikke minst mindre idrettslag er sårbare for den situasjonen som er skapt. Mange av disse idrettslagene er samtidig oaser for noen av de barna vi her snakker om. De berøres av administrativ vilje til kutt.

Derfor blir kommunaldirektørens begrunnelse for å stryke at det ikke er lovpålagt, uspiselig. Særlig fordi de samlet ikke har en høyere pris enn kostnaden ved å holde tilbake et par fagkonsulentstillinger i administrasjonen.

Svein Femtehjell, styreleder og Stefan Løkse, daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd (FRID). (Erik Wiggo Larsen / Fredrikstad Idrettsråd)

Det finnes en rekke tiltak for barn som kan være viktige for målgruppa, innen speiding, friluftsorganisasjoner, sang, musikk, teater, religiøse tiltak og annet. Vårt anliggende er å peke på tiltak innen idretten som er under administrativt press, men samtidig må det sies at ikke minst kommunedirektørens forslag til store kutt i helse- og velferdstilskudd til frivillige organisasjoner som fremmer folkehelse gir store negative konsekvenser relatert til innsparingsgevinsten for kommunen.

Barnefattigdom er nettopp å ikke ha økonomi til å delta. Økonomisk inkludering er nettopp et tiltak som tar tak i dette. Gjennom Fredrikstad Idrettsråd (FRID) får klubbene dekket kostnadene til de barna de oppfatter ikke kan betale for seg, Mot en liten egenandel dekkes kostnadene til kontingenter, utstyr og deltakelse. Vi har gjort ordningen kjent utover i idrettslagene, skolene og helsesøstrene. Noen få skoler er flinke å ta kontakt med idrettslag eller FRID om elever som bør få delta. Dessverre har de fleste skolene og lærerne ikke overskudd til å fokusere på dette og informasjonen når ikke fram til de som kan trenge det.

I 2021 fordelte FRID 1 000 000 kroner for 376 barn til 21 idrettslag. Av disse midlene kom 900 000 kroner fra Fredrikstad kommune, Helse og velferd.

I 24 klubber er det om lag 60 miljøkontakter. Disse har et særlig ansvar for å følge opp barn og unge i en sårbar situasjon, både sosialt og ikke minst økonomisk, og har ofte god kontakt med aktuelle foreldre. Dette er ofte selv foreldre i aktuelle treningsgruppene, som får en enkel skolering gjennom FRID og en liten godtgjøring. Kommunen har ingen kostnader med denne ordningen.

Vi er svært skuffet over at det administrative nivå i kommunen synes mest opptatt av å skjerme sine egne tiltak og i stedet skjærer til beinet på tilskudd til frivilligheten.

Prosjekt «Svøm Fredrikstad» er et samarbeid mellom kommunen og idretten (ved Kongstensvømmerne) er et av byens aller viktigste tiltak for barn og unge. Målsettingen er å gi alle byens 4.-klassinger samme gode utgangspunkt i det våte element uavhengig av sosial og/eller økonomisk bakgrunn. Mange av oss vil huske tragiske drukningsulykker blant elever i Fredrikstad.

I 2021 hadde prosjektet 700 deltakere til en kostnad på 1 200 000 fra kommunen.

«Idrett – skole» er et gratis lavterskel aktivitetstilbud med skolen som nærmiljø – arena. Hovedmålsettingen er at barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom idrettsaktiviteter. Sekundært er målet at barn gjennom aktivitetene velger å begynne/fortsette i organiserte idrettsaktiviteter.

Tilbudet som er et samarbeid mellom FRID, idrettslagene og skolene, startet opp i februar 2014 som «Trara – prosjektet» og har siden blitt utvidet til Nøkleby (2015) og Cicignon (2016). Årlig gjennomføres det rundt 150 økter fordelt på sju idretter og bare på Cicignon vil det i 2022 ha vært 800 barn i aktivitet etter skolen.

Kostnaden for kommunen var i 2021 500 000 kroner.

Vi har forståelse for at Fredrikstad kommune er i en vanskelig situasjon og må redusere kostnader. Men vi er svært skuffet over at det administrative nivå i kommunen synes mest opptatt av å skjerme sine egne tiltak og i stedet skjærer til beinet på tilskudd til frivilligheten. Kortsiktigheten i slike budsjettkutt viser en forbausende mangel på forståelse for frivillighetens og fritidssamfunnets betydning for det samfunnet som vi er stolte av.

