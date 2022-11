Gratulerer med dagen alle barne- og ungdomsarbeidere

Av: Jon-Andreas Seth Johansen, seksjonsleder kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet Fredrikstad. Barne- og ungdomsarbeider.

3. november 2022 har barne- og ungdomsarbeidere fått sin egen markeringsdag. Barne- og ungdomsarbeideren gjør en viktig jobb i hverdagen, og er spredd i alt fra barnehagen til skoler og i fritidsklubber, blant annet. Fagarbeideren er den som er der mest i en travel hverdag fylt med møter, planlagt tid og andre planer som skal gjennomføres.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er viktig, utdanningen starter allerede på videregående og har en skoletid på 4 år, først 2 år på skole og deretter to år som lærlinger - derfor er det viktig at våre lærlinger også blir ivaretatt i den travle hverdagen.

Det er derfor veldig bra at Fagforbundet nå har jobbet inn en egen markeringsdag for barne- og ungdomsarbeideren som fortjent får sin hyllest, for markeringen blir i dag gjennomført i hele vårt langstrakte land.

Jobben som en barne- og ungdomsarbeider legger ned er uvurderlig, og ikke minst viktig! Tenk så heldige vi er som får utforske, studere, leke, bygge bilbaner og «elver» i sandkassa. Vi viser også omsorg, empati, trygghet, setter grenser, trøster, prater og er en trygg base for barna i hverdagen - pluss at vi også har mange roller og hatter i løpet av dagen, ikke minst.

Jeg er stolt av å være en barne- og ungdomsarbeider og stolt av jobben som vi barne- og ungdomsarbeidere gjør i hverdagen.

Gratulerer med dagen og takk for den gode jobben som gjøres!

