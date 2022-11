Vi har ikke råd til luftslottet på Bekkevold

Av: Elin Tvete, bystyremedlem og gruppeleder Sp, Hans Ek, bystyremedlem Sp, Lise Thorsø Mohr, bystyremedlem Sp og Hans Ingvald Røed, 1. vara til bystyre for Senterpartiet.

Utvidelsen av Bekkevold har Senterpartiet vært imot de siste årene. Vi har hevdet at en god og nøktern rideskole er det vi trenger i Fredrikstad for å sikre rekrutteringen til ridesporten. Det som ligger på bordet nå er gigantiske planer som også møter massiv motstand. Området ligger inneklemt mellom boligområder, den svært trafikkerte Habornveien og golfbanen.

Først og fremst er vi i Senterpartiet imot planen med tanke på Fredrikstad kommunes økonomiske hverdag. Vi mangler budsjettmidler til flere lovpålagte oppgaver. En investering, som man her legger opp til på 60 millioner kroner, er et luftslott i den krevende økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Når det er sagt, er det vel ikke et eneste prosjekt av en slik størrelse som ikke ender med budsjettsprekk.

For hver gang man sikrer et flertall for denne planen, øker forventningene om en realisering. Vi mener det er å holde ryttersporten for narr å vedta denne storstilte utbyggingen.

Et annet forhold som så å si ikke er nevnt, er driften av et slikt stort anlegg. Det må settes av millioner hvert år til drift og vedlikehold – hvis ikke dette også skal råtne på rot. Hele driftsformen og de økonomiske forpliktelsene kommunen påtar seg i det lange løp, er ikke avklart.

Vi vet ikke om et eneste privatdrevet ridesenter i Østfold som har økonomi til å drifte to ridehus. Det har Fredrikstad kommune råd til de kommende årene.

Ergo – skal dette komme som en økonomisk overraskelse i ettertid?

Til slutt: Hvordan kan Fredrikstad kommune i en hardt presset økonomisk situasjon bruke så store summer på en ikke lovpålagt oppgave? Dette var det Senterpartiet sa i forrige møte i bystyret om den planlagte utbyggingen av Bekkevold natur- og ridesenter.

Hver dag nå, blir det satt et større og større fokus på den kommende budsjettprosessen i Fredrikstad kommune. For hver dag blir utfordringene større og større. Jo dypere vi dykker ned i tallene, jo mer alvorlig finner vi situasjonen.

Hvorfor mener Senterpartiet, Høyre, Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet at vi ikke kan unne oss et flott og tidsmessig ridesenter i Fredrikstad i regi av kommunen? Det var disse partiene som stemte imot utbyggingen i siste bystyremøte.

Svaret er meget enkelt. Vi har ikke penger. Vi har ikke råd til ikke lovpålagte oppgaver i en så presset økonomisk situasjon som kommunen aldri har stått i tidligere.

Det handler ikke om at vi ikke ønsker meningsfylte tilbud til ungdom i byen vår. Det ønsker vi! Men, ikke nå! Vi kan ikke stå i spagat i budsjettet, og tillate oss eksklusive investeringer når vi blar om arket. Investeringsbudsjettet forplikter. Ikke bare i form av avdrag og stadig økende renter, men også i form av årlige utgifter som følger av investeringene vi foretar.

Tilbake til Bekkevold.

Det er ikke en nøktern rideskole – som vi kunne ha god bruk for – som ble forelagt oss politikere.

Når lovpålagte oppgaver, som for eksempel skoler er i et stort behov for rehabiliteringer, nye skoler skal bygges, omsorgsboliger og sykehjem står i kø og venter på bevilgninger, da er svaret enkelt: Vi har dessverre ikke råd til luftslottet på Bekkevold.

