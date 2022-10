De økende forskjellene er vår største utfordring nå – og fremover

Av: Bystyregruppa til Rødt Fredrikstad - Hannah Berg, Dan André Syversen og Said Ismail.

Torsdag 20. oktober behandlet bystyret levekårskartlegging og folkehelseoversikt for 2022. Annethvert år får bystyret fremlagt denne meldingen som sier noe om utfordringsbildet i de forskjellige levekårssonene i kommunen vår, og denne gangen er kartleggingen et særlig nyttig oppspill til levekår og folkehelseplanen som skal vedtas i bystyret neste år.

Å sikre innbyggerne i Fredrikstad gode levekår og tilrettelegge for god folkehelse, er en helt sentral del av å bekjempe forskjeller. Levekårskartleggingen og folkehelsehelseoversikten utfyller hverandre. Sammen gir de et helhetsbilde av kommunen og viser at sosial ulikhet i helse, levekårsutfordringer og opphopning av dette i noen områder, er blant kommunens største samfunnsutfordringer. Dessverre viser også denne kartleggingen at forskjellene mellom bydelene fortsatt øker.

Det tar tid å endre levekår, og vi må jobbe systematisk, målrettet og langsiktig, i hele kommuneorganisasjonen. I tillegg må kommunen aktivt samhandle med andre samfunnsaktører, herunder frivillige lag og foreninger, lokalsamfunnsutvalgene og næringslivet. Levekår- og folkehelsearbeidet må sees i sammenheng med andre store planer for byen vår.

Da planstrategien skulle vedtas fikk Rødt gjennomslag for at boligplanen, og ikke bare den boligsosiale strategien, skulle rulleres i inneværende periode. I 2023 skal ny boligplan, arealplan og plan for folkehelse og levekår vedtas. Vi mener det er helt avgjørende for å bekjempe forskjellene i kommunen at disse planene blir verktøy som utfyller hverandre.

Men å gjøre noe med levekårsutfordringene våre krever mer enn gode planer, det krever at vi som politikere ikke mister synet av hva som er viktig og hva som gir resultater. Særlig nå når det kniper økonomisk så må denne kartleggingen legge føringer for alt annet vi driver med. Det å sikre at alle får like muligheter til en trygg oppvekst, god helse, oppleve en meningsfull hverdag og føler tilhørighet i sitt lokalsamfunn, er helt vesentlig for å sikre at folk lykkes i livene sine.

Kartleggingen tydeliggjør at vi må satse mer og det er vanskelig i den økonomiske situasjonen vi står i, men dette henger naturligvis sammen. Vi trenger i mye større grad hjelp fra Stortinget og der har verken den forrige eller nåværende regjering innfridd i nevneverdig grad. Fredrikstad kommer dårlig ut i inntektssystemet for kommunene. Vi vet i stor grad hva som det er viktig å satse på, men mangler dessverre finansieringsevne til å starte en storoffensiv mot forskjells-Fredrikstad.

I tillegg til åpenbare ting som arbeid og spesielt da å gjøre oss attraktive for bedrifter og lokke til oss arbeidsplasser (også de som ikke krever høyere utdanning), så er det viktig at vi legger et godt grunnlag for fremtiden ved å satse mer på tidlig og grytidlig innsats i oppvekstsektoren. Gjør vi ikke det så vil vi få enda større utfordringer innenfor helse og velferd seinere. Det er helt avgjørende for å komme seg ut av levekårsutfordringene at vi satser mer på forebyggende.

Kommunen står ovenfor tøffe kår i årene som kommer. Det er kritisk at vi klarer å snu trenden. Levekårskartleggingen og folkehelseoversikten gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag som vi må ta med oss i budsjettarbeidet og de videre planene.

De økende forskjeller er vår største utfordring nå og fremover, det skal vi ikke miste av syne.

