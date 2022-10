Give peace a chance …

. (...)

Hvorfor blir det gjort så lite synlig og konkret for å prøve å få slutt på krigen i Ukraina? Er det ingen som tør å få partene til å snakke sammen og finne en akseptabel løsning som kan få slutt på lidelsene til det ukrainske folk og alle soldatene i felt. Nå setter snart fimbulvinteren inn for fullt i Øst-Europa, og det er forferdelig å tenke på hva som venter folk. Har ikke denne meningsløse og ødeleggende krigen vart mer enn lenge nok allerede?

Det var ikke lass på lass med våpen som skapte fred i Mellom-Amerika.

Hvorfor er det ingen som i det minste prøver? Hvorfor blir forskere fra det verdensberømte norske Fredsinstituttet latterliggjort? Hvor er de, alle våre modige, konstruktive ledere, både kvinner og menn, som har noe annet å bidra med enn å pøse på med stadig mer våpen? Har ikke Fredsprisens hjemland en eneste viljesterk og samlende politiker eller diplomat i verdensklasse lenger? Er det bare bidrag til forlengelse av krig og lidelser vi har å by på?

For vel 25 år siden skapte Fredrikstadmannen Petter Skauen så å si helt alene noe nær inntil fred i det mellomamerikanske landet Guatemala. Da hadde han jobbet blant mayaindianerne i det borgerkrigsherjede landet som hjelpearbeider i en årrekke. Skauen visste mye om hva som skulle til. Han fikk fristet og overtalt de innbitte fiendene i det militære og geriljaen til å bli med til Oslo i det fjerne, fredelige Norge. Her slapp han dem ikke ut fra hotellet før partene hadde snakket lenge og mye sammen ansikt til ansikt uten våpen på bordet eller i innerlomma.

Etter hvert kom det penger, bistand og samfunnsekspertise inn i potten, og Guatemala kunne endelig snart feire både fred og ny grunnlov. Svære ulikheter i det guatemalanske samfunnet har riktignok sinket den reelle fredsprosessen. Men 36 års sammenhengende krig og lidelser er over for lengst. Selvsagt ikke alt, men mye takket være en modig, fredselskende og visjonær mann fra Fredrikstad!

Selv om konfliktene i Ukraina og Guatemala ikke kan sammenlignes, er ikke Skauens freds-metode til å misforstå. Han satses alt på å bygge tillit, forståelse og forsoning mellom de stridende parter slik at Norge og andre land kunne bidra sivilt økonomisk til å skape en akseptabel fred. Det var ikke lass på lass med våpen som skapte fred i Mellom-Amerika.

Denne uka er det 60 år siden stormaktene USA og Sovjetunionen løste Cubakrisen ved forhandlinger. Amerikanerne tålte ikke at russerne var i ferd med å utplassere atomvåpen hos den revolusjonære Fidel Castro på den karibiske øya så nærme USA. Folk over hele kloden følte at vi sto på randen av Ragnarok. I tredje klasse på Solhøy folkeskole i Son foldet vi lydig hendene og ba høyt til Gud om fred på vår jord.

Vår barnlige bønn var neppe utslagsgivende, men topplederne John F. Kennedy i USA og Nikita Krustsjov i Sovjetunionen tok plutselig og tilsynelatende over hele showet selv. På hver sin ende av kloden snakket de sammen (!) i hver sin digre telefon. Og de fikk jammen slutt på hele galskapen! Nettopp forhandlinger var veien å gå for å få løst verdenskrisen …

De sovjetiske fartøyene som var på vei til Cuba med sine atomstridshoder om bord, fikk ordre om å tørne 90 grader og legge kursen hjemover. En hel verden kunne puste lettet ut.

Denne uka har vi også feiret FN-dagen. Hvert år blir det høytidelig markert at FN-pakten ble inngått etter 2. verdenskrig 24. oktober i 1945. En fabelaktig «grunnlov» for De forente nasjoner, som forbød angrepskrig og opprettet Sikkerhetsrådet. Parolen var: Aldri mer krig (!) etter to ødeleggende verdenskriger!

Det er vel få som frivillig vil gå åpent imot krigshisserne og haukene i Nato.

FN-pakten har dessverre blitt brutt av stormaktene og andre land mange ganger opp gjennom årene. Det er altså ikke bare russerne som er «de slemme». USA har gått til krig i strid med FN-traktaten i flere tilfeller. Blant annet i Irak i 2003, men også midt i det mye omtalte hjertet av Europa sammen med Nato på Kosovo i 1999. Norge deltok for eksempel aktivt i selve NATO-bombingen av Libya i 2011 uten noe FN-mandat. I 2022 kan det virke som om dette er glemt, og at russerne er de eneste som noensinne har gjort noe så uhyrlig i den pågående krigen mot Ukraina.

Paradoksalt nok ser det nå ut til at det nesten bare er Tyrkias leder Recep Erdoğan som anstrenger seg for å få russerne og ukrainerne til å møtes og snakke sammen om en mulig forhandlingsløsning og fred. Erdoğan! Ikke FNs generalsekretær António Guterres, ingen amerikanere, ingen kloke europeere, afrikanere eller asiater står fram med noe som ligner et fredsbudskap. Det er forstemmende. Men det er vel få som frivillig vil gå åpent imot krigshisserne og haukene i Nato eller bli stemplet som putinist-nazist resten av livet for noe så lite sexy som fred i disse dager.

