Heia Fredrikstad – den flotte byen vår. Takk for ett spennende år!

I disse dager er det akkurat ett år siden jeg ble ordfører. Det å bli valgt som ordfører ser jeg på som en stor og viktig oppgave som gjør meg ydmyk. Ordførerrollen innbefatter mange betydningsfulle og varierte oppgaver for Fredrikstad – noe jeg kjenner på daglig. Å få tilliten til å være ordfører i en så flott by som Fredrikstad gir meg motivasjon til å hver dag stå på til det beste for innbyggerne.

Fredrikstad er en fantastisk og mangfoldig by. Det myldrer av kulturaktører, breddeidrett og eliteidrett, spennende fagmiljøer og bedrifter. Vi har et kjempefint studentmiljø som vokser seg større for hvert år, og flere studenter flytter hit til oss. Vi har frivillige lag og foreninger som jobber dag og natt for å skape liv og aktivitet i byen. Det er alle disse forskjellige folka i byen som gjør Fredrikstad til et godt sted å bo.

Det er over 6000 mennesker som jobber i Fredrikstad kommune. Det er alt fra helse- og omsorgsarbeidere, ansatte i skoler og barnehager, saksbehandlere, renovatører, jurister, renholdsarbeidere, vaktmestere – og mange flere som hver dag står opp for å tilby gode tjenester til innbyggere i byen vår, og det blir jeg veldig stolt av å tenke på.

I det året jeg nå legger bak meg som ordfører, har vi hatt flere opp- og nedturer. Da jeg startet som ordfører hadde samfunnet åpnet opp etter lang tid med mange restriksjoner, og etter bare noen uker måtte vi nok en gang ta siste innspurt av pandemien, og stenge ned igjen. Så kom tiden for gjenåpning – til stor glede for mange. Deretter opplevde vi at vårt naboland gikk i krig med sitt naboland. Usikkerheten i Europa har ført til krevende økonomiske tider med prisstigning som rammer mange mennesker – også i Fredrikstad. For mange kan uroen vi opplever i verden nå føles tung og vanskelig, og jeg er opptatt av å formidle at den uroen skal man ikke føle, eller gruble på, alene.

Ordførerkontoret på rådhuset er fint, men jeg synes det hyggeligste er å være ute i byen og møte folk.

Utfordringsbildet i Fredrikstad kjenner vi godt til. Vi har et inntektssystem som gjør at vi blir underfinansiert, vi har store utfordringer knyttet til levekår, som jeg mener er Fredrikstads største samfunnsutfordring. I tider som dette er det fint å se hvordan vi stiller opp for familie, venner, naboer og bekjente, og hvordan vi tar vare på hverandre når det står på som verst. Det er verdier vi alltid må ha med oss.

Vi har også hatt 10-års markering for terroren 22. juli. Det var en tung periode for mange som var rammet av terroren. Da viste vi også samhold og kjærlighet. Det har vært viktig å være tydelig på at samfunnet må ta et oppgjør med de verdiene og tankegodset som førte til terrorhandlingen. Vi ser fortsatt til dags dato at kommentarfelt til aviser tidvis må stenges på grunn av drapstrusler, rasisme og grov konspirasjonstankegang. Kampen er fortsatt ikke ferdig, og vi har alle et kollektivt ansvar, og et ansvar som enkeltmennesker å si ifra når vi er vitne til kommentarer eller ytringer med et rasistisk eller ekstremt motiv. Fredrikstad skal være en by der det er lov å være akkurat som den du er, for det er nettopp disse verdiene som gjør oss så bra!

Det oppleves kanskje til tider mye fokus på det som ikke fungerer i Fredrikstad, og hva som er våre utfordringer. Det er viktig å ha fokus på utfordringer, men der det er utfordringer er det også muligheter. Vi har en by full av hverdagshelter som jobber med å løse utfordringer, bryte opp negative samfunnsmønstre og utvikle Fredrikstad.

Vi jobber hele tiden med å styrke lokalmiljøene, gjennom lokalsamfunnsutvalgene, fritidsklubber, frivilligheten og ikke minst alt det idretten bidrar med.

Min hjertesak er arbeidsplasser. Fordi en jobb å gå til ofte er nøkkelen til å føle at man deltar i et fellesskap, at man har muligheten til å skape seg et godt liv og bidra til samfunnet vi alle er en del av. Vi har lenge jobbet tett med næringslivet i Fredrikstad for å skape flere arbeidsplasser. Derfor er det gledelig at vi endelig har en positiv trend når det gjelder antall arbeidsplasser i forhold til befolkningsvekst, og vi får signaler om at mange spennende, nye bedrifter ser til Fredrikstad.

Ordførerkontoret på rådhuset er fint, men jeg synes det hyggeligste er å være ute i byen og møte folk. Det er viktig for meg å få være ute sammen med bedrifter, virksomheter, frivillige og andre aktører for å lære mer om alt som skjer i Fredrikstad, og få innblikk i hva folk holder på med. Å være tett på «det som skjer» er viktig for å fatte gode politiske beslutninger, men også for utviklingen av Fredrikstadsamfunnet videre.

Jeg trives utrolig godt i Torsnes, der jeg bor, og vet hvilken verdi det har å trives i sitt lokalmiljø. Det er også noe vi ser er gjengs i resten av kommunen, folk er glade i lokalmiljøene sine, og folk er stolte av nærområdet sitt. Vi jobber hele tiden med å styrke lokalmiljøene, gjennom lokalsamfunnsutvalgene, fritidsklubber, frivilligheten og ikke minst alt det idretten bidrar med. Det er gode verdier som vi må holde fast ved og bygge videre på!

Heia Fredrikstad – den flotte byen vår. Takk for ett spennende år! Som ordfører skal jeg, sammen med resten av bystyret, fortsette å gjøre alt jeg kan for å representere Fredrikstad på en god måte, og jobbe for å gjøre Fredrikstad til en enda bedre by. Takk for alle gode møter, tilbakemeldinger, debatter og opplevelser i året som har gått. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Tusen takk, Fredrikstad – byen i mitt hjerte!

