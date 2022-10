Nei, jeg tror han bør bli lærer ...

For et tid tilbake var vi i et koselig selskap med mange menneske. Utpå aftenen kom vi i samtale med et hyggelig ektepar. Etter en stund kom det fram at de hadde et problem. Deres 22 år gamle sønn hadde de forsøkt å få inn i sølvsmedlære, det hadde gått dårlig; så inn i konditori- og bakerlære, det hadde heller ikke gått bra; deretter tømmerlære som ble en fiasko.

De hadde startet aksjeselskap «Budbringeren» og kjøpt en varebil; det hadde også gått elendig.

«Nei», sukket fruen; «jeg tror han bør bli lærer».

Lærernes arbeidsgiver var staten fram til 2004 da undervisningsminister Kristin Clemet (H) kjørte (uten noen Stortingsdebatt) ansvaret over på kommunene.

Nå har lærerne streiket; ikke først for lønn, men for bedre arbeidsvilkår! En ung dame ble, for noen dager siden, intervjuet på TV-en og uttalte: «Nei, jeg kan ikke utdanne meg til lærer med lang utdannelse, stort ansvar og dårlig lønn».

[ Spesialpedagog: – Foreldre som ikke setter grenser for barna sine, bedriver barnemishandling ]

En av tre med lærerutdannelse jobber ikke i skolen lenger. Det er da også vært flere steder hvor bare 35 prosent fylte lærerstudieplassene – mens det på skolene er mange lærere som ikke har annet enn videregående!

Les boka «Lærer på liv og død» om Clemens Saers som ble alvorlig voldsutsatt av en elev og arbeidsufør, men som hadde dårligere vern enn andre arbeidstakere.

Finland har satset på læreren. Krav til opptak samt gode lønns- og arbeidsvilkår. Lærerne der har da også høy status, samt at elevene gjør det best i skoleprøvene av alle jordens elever. Lærene der har respekt!

I Norge gir lærerstillingen – en dårlig status og karriere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen