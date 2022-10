Våpenhvile i fjæra

. (...)

Nok en velsignet sommer med uvanlig mange lange og varme soldager er omsider dessverre ettertrykkelig over. Høsten er i full sving med all sin fargeprakt og uvær. Med sterk vind i kastene og regn i strie strømmer har freden igjen senket seg over strandsonen. Norges evig tilbakevendende sommerkonflikt har gått i midlertidig dvale.

Den strenge, selvhøytidelige strandadelen og de mange lystige turgåere på jakt etter et passende badested, har forlatt kamparenaen og slikker sine sår. Nærkampene har kanskje ikke vært fullt så voldsomme og harde i år. Men vi har da lest om fredelige turister som har blitt spylt ned med iskaldt vann fra hageslangen til en hissig strandsitter som synes han ble trådt for nær.

Det truende ordet PRIVAT males stadig her og der i vår felles strandsone. Denne heslige taggingen preger fortsatt mange vakre svaberg og steder. Muring av plattinger og snekring av gjerder og digre blomsterkasser helt nede i vannkanten skjer stadig for å hindre fri ferdsel. Ikke noe annet sted hevder og hyller adelen sin hellige eiendomsrett så tydelig som i strandsonen. De vil ha sine private hytter og områdene rundt i fred – og bare for seg selv!

Men turfolket er ikke så lette å stoppe. Med loven i hånd og allemannsretten på sin side vandrer de i vei til sine favorittbadeplasser og niste-steder. Noen forsiktig og beskjedent for å unngå kjeft og ubehag, andre med freidig mot og kanskje litt mer lystne på nettopp en frisk verbal fight med en hoven hytteeier.

At den årvisse borgerkrigen i fjæra avtar litt år for år, er et godt tegn. Lover og regler respekteres sakte, men sikkert. Fornuften vinner fram for fellesskapet i stedet for egoismen. Mange har blitt mye flinkere til å vise hensyn og god folkeskikk. I denne sammenhengen må vi som bor her på Østlandet, særlig framheve den jevne og seiglivede innsatsen til Oslofjordens Friluftsråd (OF). Hva skulle vi ha gjort uten?

[ Bevaringspris for arbeidet med kystledhytta gamle Brekke skole på Kirkøy ]

Denne relativt lille, effektive medlemsorganisasjonen, der også fylker og kommuner er med, gjør et utrettelig sliterarbeid for å sikre stadig større områder langs Oslofjorden for allmennheten. Om noen få måneder har Friluftsrådet holdt på i 90 år (!), og det er ikke småtterier vi har å takke dem for.

En rakrygget kamp mot privatisering av kystnære områder på begge sider av Oslofjorden har vært ført uavbrutt i alle disse årene. Friluftsrådet har også bidratt til å utvide og ta vare på fellesområdene blant annet ved å lære skolebarna våre hvor viktig strandsonen og en ren og frisk fjord er for alle.

Sammen med Skjærgårdstjenesten organiserer OF en gedigen søppel-samling i fjæra om våren. De passer på tilleggings-brygger for båtfolket, svai- og badebøyer. På toppen av dette holder Oslofjorden Friluftsråd hele 65 trivelige kystledhytter i drift sommer etter sommer. I år har kystledhyttene hatt 35.000 gjestedøgn til glede for haugevis av barnefamilier som ikke har noe krypinn nær sjøen selv. Bravo!

Virksomheten til Oslofjorden Friluftsråd står i skarp kontrast til det selvsentrerte private «meg og mitt»-perspektivet som råder i rikt monn omkring mange av de over 10.000 private hyttene på Hvaler og i Fredrikstad. Målet for friluftsorganisasjonen er en ren og fin Oslofjord med et aktivt friluftsliv for absolutt alle!

De som vil bli inspirert og se konkrete bevis på innsatsen, kan dra en tur ut til Storesand på Kirkeøy og ta en titt på Friluftshuset som ble åpnet for to år siden. Der er det mye å lære. Eller stikk innom Brottet på Hvaler og kikk på de tre koselige, små kystledhyttene som ligger like ved Asmalsundet med fine lekeplasser utenfor. Der finner du også et liv levende trebåtverksted i full drift, brygger med gamle autentiske Hvaler-skøyter og for ikke å glemme Kystmuseet oppe i bakken.

Alt gir i seg selv en god følelse av fellesskap, og at kampen om strandsonen og den uverdige borgerkrigen i fjæra snart kan være en saga blott.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen