Vi må møtes på hall-veien

Av: Kristine Lind Andreassen og Jørgen Søderberg Jansen, styremedlemmer i Bymiljølista

I disse dager skal formannskapet ta stilling til et innbyggerinitiativ med over 800 underskrifter som krever at Arena Fredrikstad bygges umiddelbart. Vi i Bymiljølista er helt enig i at Fredrikstad trenger et mye bedre tilbud til barn og ungdom som vil drive med kunstløp og ishockey, eller bare oppleve gleden ved å stå på skøyter. Stjernehallen har sjel og gode minner, men er ikke en løsning for fremtiden – den er dessverre knapt nok en løsning for nåtiden. Det er heller ingen god løsning å ha hallen midt i et boligområde og rett ved Fredrikstadmarka.

Arbeidet med Arena Fredrikstad må nå komme i mål. Stadige utsettelser har gjort prosjektet dyrere og dyrere.

Bymiljølista har hele tiden vært åpen om skepsis til kostnader ved at kommunen skal bygge og drifte en slik hall, slik Arena-prosjektet først forelå. Vi inngikk et samarbeid med posisjonen om en plattform der hallen helt klart skal bygges, men med en tydelig protokolltilførsel i 2016 der vi ytrer vår bekymring rundt økonomien. Den lød slik: Bymiljølista er delt i synet på Arena Fredrikstad, men velger å la ja-stemmene veie tyngst siden det er i henhold til posisjonens samarbeidsplattform. Vi undrer oss dog over mangelen på utredning og redegjørelse for rimeligere alternativ, kommunens økonomi tatt i betrakting. Bymiljølista vil understreke at dette prosjektet vil være negativt for kommunens gjeldsutvikling, og vi bekymrer oss sterkt for at konsekvensen blir en enda strammere kommuneøkonomi og dermed større usikkerhet og dårligere velferdstilbud både generelt, og spesielt for de aller svakeste blant oss.

Denne bekymringen har ikke blitt mindre med årene ettersom prislappen har blitt høyere. Med dagens økonomiske situasjon i kommunen mener vi det er lite klokt å ta opp lån på nærmere en milliard for å realisere en slik hall. (Sluttsummen vil riktignok bli noe lavere når momsrefusjon, spillemidler, salg av Stjernehallentomta med mer er trukket fra, men det blir uansett en betydelig sum.) Men vi tror det kan finnes gode alternative løsninger.

[ Debatt: Stjernehallen-området burde stilles i bero inntil vi kan realisere Arena Fredrikstad ]

Trond Delbekk er daglig leder i eiendomsutvikleren Værste AS som sitter på tomten der den planlagte arenaen skal bygges. Han mener at Arena Fredrikstad kan bygges og så leies ut til kommunen. Delbekk hevder at Værste As kan være en garantist for at det kommer et tilbud om at private kan bygge arenaen. Kommunen slipper gjelden men betaler i stedet en årlig leie. Kommunen slipper i tillegg risikoen ved å bygge samt å vedlikeholde hallen. Delbekk mener at Værste As sammen med partnere kan skaffe denne kapitalen og finansiere både Arena Fredrikstad og den planlagte videregående skolen.

Vi i Bymiljølista synes kommunen bør slå til og ta ham på ordet. Vi må møtes på hall-veien. Dette er en god løsning, hvor kommunen slipper å øke sin lånegjeld, og allikevel kan vi endelig få pucken i mål og gi barn og ungdom som vil drive med idrett på i is et trygt, godt og tidsriktig tilbud.

[ Arena Fredrikstad betydelig nedskalert: 682 millioner ble til 889 på fem år ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen