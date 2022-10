Regjeringen og DSB sitter stille i båten – hvor er matrådene til familier?

Av: sivilagronom Lars Arne Høgetveit

Staten skal visstnok bistå oss borgere etter tre dager med å dekke elementære behov – ved ulike kriser. Mat- og vannmangel er den ultimate krise som krever lynrask handling. Norge har ikke nasjonale beredskapslagre av mat, det ble nedlagt i 2003. Alle forstår nå, at dette er helt uansvarlig.

En person på rundt 70 kilo har et behov som ligger ca. listet nedenfor på det mest basale i to måneder – som vil gi hver enkelt familie en buffer – en buffer man også kan strekke noe ut i tid:

12 kilo fint hvetemel, 12 kilo sammalt grovt hvetemel, 3 pakker tørrgjær, 8 kilo ris, 4 kilo sukker, 4 kilo grovsalt og 3 liter matolje. Suppler med noen bokser leverpostei og makrell i tomat – til pålegg. Dette gir deg en buffer med hensyn til behovet for karbohydrater, fett og proteiner. Ønsker du en komplett liste som dekker hele ernæringsbehovet søker du opp «Beredskapslagring – Norges Kommentar Avis» i Google.

Starter familier nå og over et par måneder, for å unngå hamstring, og gjøre slike innkjøp vil en bygge opp en viss buffer i hele befolkningen – som selvsagt skal være en del av totalforsvaret. Så vet vi at en del ved og ett lite aggregat på ca. 2–3 kWh (kan drifte frys, kjøleskap, gi litt lys og lade batterier/powerbanker) også bedrer totalberedskapen.

