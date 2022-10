Av: Karianne Hjørnevik Nes, leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad, Rolvsøy

Fredriksstad Blad har i nettutgaven sin 26. september en artikkel om Thomas Bustgaard som ikke får dekket ledsagers opphold i nordisk mesterskap i Boccia. Kommunens representant opplyser at Fredrikstad kommune har en norm på vedtakene om to timer per uke med praktisk bistand i form av støttekontakt for å kunne ivareta fritidsaktivitet og en sosial arena.

Dette er diskriminerende fordi det bryter med FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 30 deltagelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett. Den handler om at også mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til idretts- og fritidsaktiviteter spesielt beregnet på dem, kort fortalt.

Karianne Hjørnevik Nes (Privat)

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ved flere anledninger stilt spørsmål ved Fredrikstad kommunes praksis med fast norm på to timer i uken til fritidsaktivitet. Vi har også flere ganger oppfordret politikerne i helse- og velferdsutvalget spesielt og bystyret generelt til å endre vedtaket på to timer, senest i fjor i forbindelse med vedtaket om temaplanen #levemittliv. Ordlyden i det som ble vedtatt er at to timer er en rettesnor, men hver sak vurderes individuelt.

Rådet har anbefalt å endre vedtak om to timers støttekontakt i uken også fordi det er diskriminerende for ungdom og voksne. To timer til fritidsaktivitet kan rekke for barn opp til ungdomsskolen, men om ungdom og voksne med funksjonsvariasjoner skal ha rett til å delta på lik linje med andre rekker ikke to timer i uka.

En ungdom med funksjonsnedsettelse rekker ikke å se en kinofilm på to timer, enda mindre henge med venner på en kafé, trene en til to ganger i uka eller være på en fest. Med to timer må knallhard prioritering til, med redusert sosial omgang og få muligheter til fysisk aktivitet som resultat. To timer er rett og slett ikke bra for verken fysisk eller psykisk helse.

Når man i tillegg vet at Fredrikstad kommune legger mye ressurser på å tilrettelegge for aktive liv, blir to timer i uka enda mer diskriminerende. På nettsiden til Helsedirektoratet finner vi Råd om fysisk aktivitet og stillesitting rettet mot stat, kommune, virksomheter, tjenester, frivillighet, organisasjoner og fagpersoner som gjennom sitt virke kommer i kontakt med målgruppene og/eller jobber med relevante problemstillinger.

* Barn og unge 6–17 år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet. (Mange unge får ivaretatt dette på skolen.)

* Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive. Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

For ordens skyld; minimum på 150 minutter er 30 minutter mer enn Fredrikstad kommune i dag innvilger i uken. Dersom kommunens satsing på aktive liv skal være for alle må politikerne endre rettesnoren med to timer i uken.

[ Debatt: Viktige veivalg om likestilling for funksjonshemmede ]

Støttekontakt brukes særlig av innbyggere som bor hjemme og får mye bistand av pårørende. Jeg håper at innbyggere som har sitt hjem i et av kommunens bofellesskap får mulighet til å være fysisk aktive og delta på sosiale aktiviteter uten vedtak på støttekontakt.

En løsning som fungerer godt i Fredrikstad kommune er ordningen med BPA. Jeg vil anbefale alle som trenger mer enn to timers fritidsaktivitet og trening i uken å søke BPA, borgerstyrt personlig assistanse. Da kan man spare opp timer og selv bestemme når og på hva man vil bruke timer på. I tillegg har man budsjett til ledsageres reise.

Det dekker uansett ikke kommunens støttekontaktordning. BPA gir idrettsutøvere på alle nivåer mulighet til å reise på stevner og konkurranser med ledsagere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen