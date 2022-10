Hvaler SV ønsker ikke skyskraperhotell eller hytteby på Sand

Hvaler SV er det eneste av partiene i Hvaler kommunestyret som helt fra første stund planene om et gigantisk hotell på Sand ble presentert i formannskapet for snart tre år siden, sa nei takk.

Det vil kreve omfattende sprengningsarbeider og omforming av et jomfruelig landskap som i dag huser mange ulike dyrearter, amfibier, krypdyr og insekter.

Hvaler SV vil arbeide for en klima- og miljøvennlig kommune. Vi vil ta vare på våre naturområder, som er Hvalers identitet. Vi er imot en utvikling der vi bygger ut områder som er viktige for Hvalers biologiske mangfold, eller som brukes til friluftsområder og rekreasjon. Arealene på Hvaler er små og sårbare, og hensynsløs nedbygging vil føre til at vi står i fare for å miste vår egenart og de kvaliteter som gjør at det er godt å bo i vår kommune. Vi må få til en holdningsendring slik at arealer som ligger ubebygd blir verdsatt som de er, ikke etter en tomtepris for mulig utbygging.

Et stort hotell på Sand vil gjøre nettopp det, åpne et nytt område for utbygging. Et område hvor det i dag ikke finnes infrastruktur, det krever tilleggsarealer til vann og avløp, veier, parkeringsarealer, uteområder og parkanlegg. Det vil kreve omfattende sprengningsarbeider og omforming av et jomfruelig landskap som i dag huser mange ulike dyrearter, amfibier, krypdyr og insekter.

Det høye hotellet vil bli et sjenerende fremmedelement i landskapet. En hyttelandsby vil kreve privatisering av omfattende arealer som er fritt tilgjengelig for alle i dag.

Bortsett fra å gå en tur i fjellet eller leie båt av en av utbyggerne, vil all aktivitet som gjester på hotellet ønsker å delta i, kreve transport med bil eller buss. Det er langt til Skjærhalden og Utgårdskilen. Hotellet vil dermed føre til mer trafikk på allerede svært trafikkerte veier.

Det er også vanskelig å forestille seg at prosjektet kan være økonomisk forsvarlig. Den siste gangen som utbyggerne hadde møte med politikerne over Teams, ble kostnadene anslått til ca. 1 milliard kroner.

Nei takk, har vi sagt hele veien. Nei takk, sier vi nå.

