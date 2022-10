Nå trykker jeg på den røde knappen

Av: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, anestesisykepleier, professor Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge, forsker Sykehuset Østfold, nestleder Anestesisykepleierne NSF, medlem i fylkesstyret NSF Viken.

I et intervju med Dagsavisen i mai 2022 ble jeg spurt hvem jeg helst ville bli sittende fast i en heis med. Jeg svarte uten å betenke meg: Helseministeren! Dette resulterte i at jeg ble invitert til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) i september - for en heistur med Kjerkol. Manus var avtalt på forhånd, og formålet fra HOD sin side var promotering av sykepleieryrket. Dette resulterte i en film på 1 minutt og 43 sekunder. Jeg ga klar beskjed da vi tok avskjed: neste gang trykker jeg på den røde knappen, så heisen faktisk stopper.

Noen av de mange tingene jeg ikke fikk sagt noe om var blant annet (listen er ikke uttømmende):

Utdanning av sykepleiere

Jeg anser ikke rekruttering som noe problem, vi har mange flere kvalifisert søkere enn antall studieplasser innen sykepleie

Vi må sikre praksisplasser av god kvalitet. Dette krever blant annet at veiledere får veilederkompetanse, og tid til å veilede

Vi må sikre ansatte i utdanningsinstitusjonene med den kompetansen som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) krever. Dette krever flere sykepleiere med master- og doktorgradskompetanse

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen. (Privat)

Å beholde sykepleiere/spesialsykepleiere i yrket

For å beholde sykepleiere/spesialsykepleiere i yrket, og lokke de som slutter tilbake bør man blant annet sikre

Ansettelse i heltidsstilling

Lønn i samsvar med ansvar og kompetanse

Arbeidstidsordninger som gjør det mulig for sykepleiere å kombinere jobb og fritid

Yrkesskadeerstatning for forhold som faktisk skyldes yrket

Nok ansatte, med riktig kompetanse, til å ivareta de oppgavene som skal utføres, slik at man unngår overbelastning

Masterutdanning

Politikerne har vedtatt at utdanning av spesialsykepleiere skal være på masternivå, men åpner for at kandidater som avbryter masterstudiet likevel kan jobbe som spesialsykepleier. Dette er motstridende:

Bolognaprosessen forplikter til nivåene bachelor-master-phd innen høyere utdanning

Fremtidens spesialsykepleiere trenger masterkompetanse, det vil si avansert kunnskap/ferdigheter/generell kompetanse

Nasjonalt skaper det utfordringer for spesialsykepleierstudentene at ikke utdanningen er en helhetlig master. De må begynne å jobbe som spesialsykepleier etter 90 studiepoeng, og må ta masteremnet parallelt med full jobb som nyutdannet spesialsykepleier. I tillegg er det mange som ikke får fri til skoledager

Å åpne for avbrutt masterløp er diskriminerende (kvinnedominert yrke)- hvilke andre utdanninger er masterløp som gir anledning til å avbryte, men likevel få jobbe under yrkestittel?

Dette strider imot politikerinitierte spesialsykepleierutdanninger (avansert klinisk allmennsykepleie, masterløp innen rus og psykisk helse), og andre (barnevern), som kun er helhetlige masterløp

I tillegg strider det mot internasjonale standarder og svekker muligheten for internasjonalt arbeid, som for eksempel anestesisykepleiere krever utdanning på masternivå

Spesialistgodkjenning

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede spesialistgodkjenning for flere sykepleiere enn de med master i avansert klinisk allmennsykepleie. Dette er viktig fordi:

I dag har ikke spesialsykepleiere en beskyttet tittel. Det kan bety at for eksempel en intensivsykepleier kan ha en 30 studiepoengs videreutdanning fra et annet land

Vi har ingen nasjonal oversikt over antall spesialsykepleiere tilgjengelig

En spesialistgodkjenning vil være et offentlig styringsmiddel som sikrer en nasjonal standard på spesialsykepleierutdanningene

Kriterier for spesialistgodkjenning som har vært presentert er at «yrkesutøvelsen innebærer særlig risiko for pasienten» og at «yrkesrollen innebærer selvstendig og direkte ansvar for behandling, pleie og / eller oppfølging av pasienter»- dette er høyaktuelt for spesialsykepleiere som anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleiere

Dette vil samsvare med situasjonen for eksempelvis leger som har ca. 45 ulike spesialistgodkjenninger

Poengene med master og spesialistgodkjenning sendte jeg til Kjerkol i etterkant av filmingen, med følgende avsluttende kommentar:

Om du vil lese mer i dybden om dette er du velkommen til å lese en av de mange innleggene jeg har skrevet i lokalaviser, Sykepleien, Dagens Medisin eller Khrono. Jeg stiller gjerne til en mer langvarig samtale ved en senere anledning.

Jeg vil takke Kjerkol for delvis å ta min utfordring. Jeg kommer likevel igjen med en oppfordring: jeg håper at du bruker den kunnskapsbasen (erfaring, forskning, brukerkunnskap) som vi som har jobbet lenge klinisk/undervist/forsket besitter. Da må man bli sittende fast i heisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen