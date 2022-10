Av: Hanne Bonnevie-Svendsen, vararepresentant til bystyret for Fredrikstad Venstre.

Borg Havn har behov for mudring – det er vi alle enige om. Der slutter også likheten.

Vi ser at det dessverre gikk mot et politisk flertall i formannskapsmøtet i Fredrikstad denne uken. Kystverket skal få dumpe giftige muddermasser i et havområde som allerede sliter økologisk.

Hanne Bonnevie-Svendsen (Fredrikstad Venstre). (Privat)

Fredrikstad Venstre mener følgende: det er galskap å bruke grabb i mudringen som vil føre til giftig mudder på avveie. Oppsuging er et tryggere alternativ. Det er også for galskap å regne, med åpne øyne og mot bedre vitende, å beslutte å dumpe mudderet ut mot Hvalerskjærgården.

Med en Oslofjord som er hardt såret men som vi alle jobber med å få på beina og friskmeldt igjen er det fullstendig ulogisk å velge et slikt alternativ. Vi kan ikke la kostnader bestemme dette!

Her er Venstre helt på linje med MDG og KrF. Ordfører Mona Vauger (Ap) på Hvaler har snudd i denne saken og det skal hun ha all ære for. I en slik sak må vi ikke la politiske føringer legge beslutningsgrunnlaget; vi er nødt til å tenke på livsgrunnlaget i havet og til de som kommer etter oss. Det gjør vi ikke ved å la lommeboka ta valgene for oss. Ikke la Svaleskjær og Møkkalasset ta imot mer mudder; det holder nå. Vi vet bedre.

