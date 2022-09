En aristokratisk løsning

. (vignett)

Denne uka fikk FFK-treneren sparken. Et snaut døgn senere ansatte klubben en ny direktør. Det svinger i fotballklubben om dagen!

Håpet er at de oppsiktsvekkende og hurtige forandringene i ledelsen i Fredrikstad Fotballklubb skal gi klubben en hardt tiltrengt opptur. Allerede i kveld får vi en pekepinn etter kampen mot nedrykkstruede Skeid i Oslo. Taper FFK nok en gang, blir det ikke så gøy å ha pressekonferanse …

Mange bedrifter og organisasjoner har gått fem på ved å tro at nye sjefer og flere direktører løser alle problemer. Det har i mange tilfeller vist seg å være et tveegget sverd. Nissen – eller de grunnleggende problemene – blir ofte med på lasset.

Nå hadde ikke FFK så mange valg når det gjaldt trener Bjørn «Bummen» Johansen. Han hadde løpt lina ut, og styret var nødt til å ta et synlig grep for å vise handlekraft og mot til å endre kursen. Den bærer rett mot fotballens bakgård – igjen. Det tåler ikke aristokraten.

Bummen kom til FFK som hjelpetrener på lasset til tidligere landslagstrener, selveste Per-Mathias Høgmo. Han skulle få byens fotballstolthet opp av sumpen. Det greide han ikke. Kort tid etterpå ga Høgmo beskjed om at han ikke gadd å rusle rundt i treningsdrakt langs sidelinja lenger. Han ble i stedet usynlig sportssjef før han forsvant, og Bummen rykket opp som hovedtrener uten konkurranse.

Bummen greide seg etter hvert bra som trener, og FFK rykket opp i 1. divisjon (OBOS-ligaen) som er fotballens nest øverste nivå i Norge. I fjor kom til og med laget på kvalifiseringsplass og var nær ved å rykke rett opp i Eliteserien! FFK var bare et fattig straffespark unna. Årets sesong begynte også bra, men så kom tapene. Det ene etter det andre, og den gode Bummen fikk sparken nå på mandag.

Bare litt over et døgn etterpå innkalte FFK til pressekonferanse. Oj, var det en ny, kjent supertrener på gang??? Nei da. I stedet spaserte en ny direktør inn porten på Fredrikstad Stadion!

Nå skal vi absolutt ikke kimse av den nye FFK-direktøren, Espen Engebretsen. Han har åpenbart svært mye å tilføre klubben. Det er alltid beroligende at direktøren selv har lang og god fartstid både som spiller, kaptein og norgesmester for FFK. Han har erfaring, kan lese og analysere A-laget og vet hvor fotballstøvlene trykker.

Espen Engebretsen har også vært med og styrt den eventyrlige utviklingen i nabo-fotballklubben Sarpsborg 08. Herfra har Engebretsen med seg uvurderlige erfaringer om klubbutvikling, spillerkjøp og -salg, sponsorer og daglig drift av en toppklubb. Dette er helt klart gull verdt for FFK. For FFKs supportere betyr det selvsagt mye at også den nye direktøren har spilt mange år i den rødhvite drakta.

Nå gleder vi oss bare til at FFK-administrasjonen flytter ned på gateplanet ved Stadion og kjører den åpne dørs politikk!

Den glade assistenttrener Joakim Klæboe, skal trene laget ut sesongen. Med seg får også han en ekte FFK-er, Jan-Tore Ophaug. En fordums forsvarskjempe som forhåpentligvis kan få mer dreis på forsvarsspillet til FFK.

Tross den miserable utviklingen i fotballspillet til FFK i år, er det forhåpentligvis mye å se fram til. Ledelsen i klubben henger ikke med hodet, og har på noen få døgn greid å få friskt nygammelt FFK-blod inn i både toppledelsen og i garderoben. Det er bra!

Nå gleder vi oss bare til at FFK-administrasjonen flytter ned på gateplanet ved Stadion og kjører den åpne dørs politikk! Alle som vil kan stikke innom, ta en kopp kaffe og en kjapp fotballprat! De nye FFK- lokalene blir ingen varmestue, men en oppriktig ment synliggjøring av at alle i Fredrikstad er velkommen inn fra gata til «laget i vår by».

Heia FFK mot Skeid i kveld!

